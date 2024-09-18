Грає в театрі та молодша на 18 років: що відомо про обраницю ексміністра та голосу Євромайдану Нищука (фото)

Теперішня кохана театрала має творчу професію

Євген Нищук захищав Україну від ворога, а тепер став директором театру імені Івана Франка, в якому раніше працював актором. Також він певний час обіймав посаду міністра культури. А от щодо особистого, то чоловік неохоче коментує цю сферу життя.

Відомо, що перша дружина Євгена Нищука, Оксана Батько померла у 2016 році. Вона, як і її чоловік, була акторкою театру імені Франка. Кілька років тому Нищук почав стосунки з іншою акторкою, на 18 років молодшою за нього. "Телеграф" розкаже детальніше, хто став обраницею театрала.

Що відомо про кохану Євгена Нищука

Протягом останніх років Євген Нищук перебуває у стосунках з акторкою Анастасією Блажчук. Вона народилась 10 грудня 1990 року в Вінниці. Дівчина навчалась в університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, який закінчила у 2014 році.

Фото: Молодий театр

Вже протягом навчання Блажчук почала активно пробувати свої сили в кіно. Так, акторка з'являлась у таких кінороботах, як "Жіночий лікар", "Сусіди", "Поцілунок", "Все повернеться".

А у 2010 році Блажчук брала участь у популярному шоу "Україна сльозам не вірить". Їй вдалося потрапити до прямих ефірів, де дівчина проявила свої вокальні здібності. Зокрема, виконала композицію Ірини Білик "Про любов".

Пізніше Блажчук отримала ролі в фільмі "Незламна" та серіалах "Клан ювелірів" і "Не зарікайся". А у 2017 році дівчина долучалась до акції "Прапор незалежності".

Фото з мережі

Зараз Анастасія грає у столичному Молодому театрі. Найвідоміші вистави за її участі — "Красуня і чудовисько", "Зачарований", "Анархіст", "Шинель". "Кролик Гарві". Відомо, що Нищук і Блажчук разом грали у постановці "Я знайду тебе тому, що кохаю".

Фото: Молодий театр

У травні 2024 року Нищук вперше за довгий час показав дітей — п'ятирічного сина та дворічну донечку. Вони з'явилися у стосунках чоловіка з Блажчук. Водночас пара не перебуває у шлюбі. Також Євген має сина Олексу від першої дружини, якому зараз 29 років.

Фото: Фейсбук Євгена Нищука

Фото: Фейсбук Євгена Нищука

Дівчина також має сторінку в інстаграмі, але практично нічого туди не публікує. Зрідка вона поширює світлини своїх дітей, театральні образи та фото з колегами.

Фото: Інстаграм Анастасії Блажчук

Фото: Інстаграм Анастасії Блажчук

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