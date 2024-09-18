Играет в театре и младше на 18 лет: что известно об избраннице экс-министра и голоса Евромайдана Нищука (фото)

Любимая театрала имеет творческую профессию

Евгений Нищук защищал Украину от врага, а теперь стал директором театра имени Ивана Франко, в котором раньше работал актером. Также он некоторое время занимал должность министра культуры. А вот что касается личного, то мужчина неохотно комментирует эту сферу жизни.

Известно, что первая жена Евгения Нищука Оксана Батько умерла в 2016 году. Она, как и ее муж, была актрисой театра имени Франко. Несколько лет назад Нищук начал отношения с другой актрисой, на 18 лет младше его. "Телеграф" расскажет подробнее, кто стал избранницей театрала.

Что известно о любимой Евгении Нищуке

В последние годы Евгений Нищук находится в отношениях с актрисой Анастасией Блажчук. Она родилась 10 декабря 1990 в Виннице. Девушка училась в университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, который окончила в 2014 году.

Фото: Молодой театр

Уже в течение учебы Блажчук начала активно пробовать свои силы в кино. Так, актриса появлялась в таких киноработах, как "Женский врач", "Соседи", "Поцелуй", "Все вернется".

А в 2010 году Блажчук принимала участие в популярном шоу "Украина слезам не верит". Ей удалось попасть в прямые эфиры, где девушка проявила свои вокальные способности. В частности, исполнила композицию Ирины Билык "О любви".

Позже Блажчук получила роли в фильме "Несокрушимая" и сериалах "Клан ювелиров" и "Не зарекайся". А в 2017 году девушка присоединялась к акции "Флаг независимости".

Фото из сети

Сейчас Анастасия играет в столичном Молодом театре. Самые известные спектакли с ее участием — "Красавица и чудовище", "Очарованный", "Анархист", "Шинель". "Кролик Гарви". Известно, что Нищук и Блажчук вместе играли в постановке "Я найду тебя потому, что люблю".

Фото: Молодой театр

В мае 2024 года Нищук впервые за долгое время показал детей – пятилетнего сына и двухлетнюю дочь. Они появились в отношениях мужчины с Блажчук. В то же врем пара не состоит в браке. Также у Евгения есть сын Алекса от первой жены, которому сейчас 29 лет.

Фото: Фейсбук Евгения Нищука

Фото: Фейсбук Евгения Нищука

У девушки также есть страница в инстаграме, но практически ничего туда не публикует. Изредка она распространяет фотографии своих детей, театральные образы и фото с коллегами.

Фото: Инстаграм Анастасии Блажчук

Фото: Инстаграм Анастасии Блажчук

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