Мріяв полетіти в космос і розводив голубів: яким було дитинство Януковича та як він виглядав (фото)

Вихованням Януковича переважно займалася його бабуся

Експрезидент України Віктор Янукович, який утік із країни у 2014 році разом зі своєю коханкою Любов’ю Полежай, був єдиним головною нашої держави, за плечима якої було кримінальне минуле. Його дитинство та молодість пройшли у донецькому селищі Жуківка і він досить рано опинився серед бандитів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким було дитинство президента і чим він захоплювався. Також ми знайшли фотографії, як він виглядав.

Яким було дитинство Віктора Януковича

Колишній президент України розповідав, що його дитинство було досить тяжким. Він народився у 1950 році в сім’ї робітника. Його батька звали Федір Володимирович Янукович і він був машиністом паротяга, а мати Ольга Семенівна Леонова працювала медсестрою та рано пішла з життя, у віці 27 років, коли Вікторові було лише два роки. Батько колишнього президента знайшов другу дружину, яка погано ставилася до пасинка, тому його вихованням в основному займалася бабуся.

Дитяче фото Віктора Януковича

Віктор Янукович казав, що з бабусею, яка пережила під час Великої Вітчизняної війни депортацію до Німеччини, мешкав у "маленькому флігелі" (прибудові біля будинку). Навчався він у школі №34 (на околиці міста Єнакієвого), відмінником не був, але любив історію, спорт, а також співав у хорі.

Віктора Янукович у юності

Його колишня однокласниця Світлана в одному з інтерв’ю розповіла, що у школі Янукович мріяв полетіти в космос. Він розводив голубів, любив кататися на велосипеді та грати у футбол. Дружив він із кількома хлопцями з класу і в біганині за дівчатками помічений не був. Коли Янукович став прем’єром, у його школі з’явилася табличка, що він там навчався.

Щодо його юності, то до повноліття Янукович був двічі засуджений. На той час серед підлітків були популярні вуличні бійки та розбірки. Янукович вирізнявся хуліганським характером, тому у 17 років отримав першу проблему із законом. Його засудили за пограбування, він працював у складі банди, яка крала ондатрові та пижикові шапки. Віктора Янковича відправили до виправної колонії, але звільнили достроково через амністію до річниці Жовтневої революції.

Віктора Янукович та його дружина Людмила

Вдруге він потрапив за ґрати у 70-му році за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Янукович мав відсидіти 6 років, але знову опинився на волі достроково. У ЗМІ також фігурувала й третя справа, в якій нібито йшлося про те, що Янукович був звинувачений у зґвалтуванні, але ця інформація свого підтвердження не знайшла.

Віктора Янукович у молодості

У 2014 році, коли Віктора Януковича звинуватили в розстрілі протестувальників на Майдані, його "права рука" Ганна Герман заявила французькій газеті Le Monde, що він не міг наказувати вбивати людей, оскільки в цій справі замішана і "третя сторона". За її словами, у Януковича був складний характер, але в ньому були й добрі сторони, проте й багато комплексів, що залишились із дитинства. Герман заявила, що він у юності опинився на вулиці, серед бандитів і був у в’язниці, яка ламає людей.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає старший син Януковича Олександр. Чоловік вважає за краще вести закритий спосіб життя.