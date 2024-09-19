Мечтал полететь в космос и разводил голубей: каким было детство Януковича и как он выглядел (фото)

Воспитанием Януковича в основном занималась его бабушка

Экс-президент Украины Виктор Янукович, который бежал из страны в 2014 году вместе со своей любовницей Любовью Полежай, был единственным главной нашего государства, за плечами которого было криминальное прошлое. Его детство и молодость прошли в донецком поселке Жуковка и он довольно рано оказался в среде бандитов.

"Телеграф" решил выяснить, каким было детство беглого президента и чем он увлекался. Также мы нашли фотографии, как он выглядел.

Каким было детство Виктора Януковича

Бывший президент Украины рассказывал, что его детство было достаточно тяжелым. Он родился в 1950 году в семье рабочего. Его отца звали Федор Владимирович Янукович и он был машинистом паровоза, а мать Ольга Семеновна Леонова работала медсестрой и рано ушла из жизни, в возрасте 27 лет, когда Виктору было всего два года. Отец бывшего президента обзавелся второй супругой, которая относилась плохо к пасынку, поэтому его воспитанием в основном занималась бабушка.

Детское фото Виктора Януковича

Виктор Янукович говорил, что с бабушкой, которая пережила во время Великой Отечественной войны депортацию в Германию, жил в "маленьком флигеле" (пристройке возле дома). Учился он в школе № 34 (на окраине города Енакиево), отличником не был, но любил историю, спорт, а также пел в хоре.

Виктора Янукович в юности

Его бывшая одноклассница Светлана в одном из интервью рассказала, что в школе Янукович мечтал полететь в космос. Он разводил голубей, любил кататься на велосипеде и играть в футбол. Дружил он с несколькими ребятами из класса и в беготне за девочками замечен не был. Когда Янукович стал премьером, в его школе появилась табличка, что он там учился.

Что касается его юности, то до совершеннолетия Янукович был дважды осужден. В то время среди подростков были популярны уличные драки и разборки. Янукович отличался хулиганским характером, поэтому в 17 лет получил первую проблему с законом. Его осудили за ограбление, он работал в составе банды, воровавшей ондатровые и пыжиковые шапки. Виктора Янковича отправили в исправительную колонию, но освободили досрочно в связи с амнистией к годовщине Октябрьской революции.

Виктора Янукович и его жена Людмила

Второй раз он попал за решетку в 70-м году за нанесение телесных повреждений средней тяжести. Янукович должен был отсидеть 6 лет, но снова оказался на свободе досрочно. В СМИ также фигурировало и третье дело, в котором якобы говорилось, что Янукович был обвинен в изнасиловании, но эта информация своего подтверждения не нашла.

Виктора Янукович в молодости

В 2014 году, когда Виктора Януковича обвинили в расстреле протестующих на Майдане, его "правая рука" Анна Герман заявила французской газете Le Monde, что он не мог отдавать приказ убивать людей, поскольку в этом деле замешана и "третья сторона". По ее словам, у Януковича был сложный характер, но в нем были и хорошие стороны, однако и много комплексов, которые остались из детства. Герман заявила, что он в юности оказался на улице, в среде бандитов и был в тюрьме, которая ломает людей.

"Телеграф" писал ранее, как выглядит старший сын Януковича Александр. Мужчина предпочитает вести закрытый образ жизни.