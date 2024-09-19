Путін особисто бував на виступі Зеленського, коли той ще був коміком: архівне відео 25-річної давнини

Путін перед тим, як стати президентом Росії, побував на виступі Зеленського

Володимир Путін дуже давно знав Володимира Зеленського — ще задовго до того, як комік став президентом України. У мережі гуляє відео, на якому майбутній український президент жартує зі сцени про Путіна, який ось-ось мав стати президентом Росії вперше. Зараз цей жарт сприймається зовсім інакше.

Цей ролик був опублікований в тік-ток акаунті political.ua на початку російського вторгнення в Україну. Він викликав бурхливе обговорення у коментарях.

"Чи міг подумати Путін, сидячи на виступі КВК про те, що через 20 років цей хлопець у шкіряних штанах буде його головною проблемою?", — йдеться у підписі до відео, де крім архівного фрагмента є також нарізка кадрів із Володимиром Зеленським уже як президента воюючої України

"Нещодавно Володимиру Путіну надійшов лист: перепишіть своє населення 9 разів, і вам буде щастя", — каже юний Зеленський на сцені КВК, тоді як у залі сидить особисто Путін і посміхається з його жарту.

Це відео датовано 1999 роком, коли Зеленський із "Кварталом 95" ще виступав на сцені російського КВК. А Путін на той момент уже був на посаді голови уряду Російської Федерації і готувався до своїх перших президентських виборів, які зрештою виграв.

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