Путин лично бывал на выступлении Зеленского, когда тот еще был комиком: архивное видео 25-летней давности

Путин перед тем, как стать президентом России, побывал на выступлении Зеленского

Владимир Путин очень давно знал Владимира Зеленского, еще задолго до того, как комик стал президентом Украины. В сети гуляет видео, на котором будущий украинский президент шутит со сцены о Путине, который вот-вот должен был стать президентом России в первый раз. Сейчас эта шутка воспринимается совсем иначе.

Этот ролик был опубликован в тик-ток аккаунте political.ua в начале российского вторжения в Украину. Он вызвал бурное обсуждение в комментариях.

"Мог ли подумать Путин, сидя на выступлении КВН о том, что через 20 лет этот парень в кожаных штанах будет его главной проблемой?", — говорится в подписи к видео, где помимо архивного фрагмента есть также нарезка кадров с Владимиром Зеленским уже в качестве президента воюющей Украины.

"Недавно Владимиру Путину пришло письмо: перепишите свое население 9 раз, и вам будет счастье", — говорит юный Зеленский на сцене КВН, тогда как в зале сидит лично Путин и улыбается с его шутки.

Это видео датировано 1999 годом, когда Зеленский с "Кварталом 95" еще выступал на сцене российского КВН. А Путин на тот момент уже был в должности председателя правительства Российской Федерации и готовился к своим первым президентским выборам, которые в итоге выиграл.

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