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Путин лично бывал на выступлении Зеленского, когда тот еще был комиком: архивное видео 25-летней давности

Автор
Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Зеленский и Путин знают друг друга уже давно Новость обновлена 19 сентября 2024, 15:00
Зеленский и Путин знают друг друга уже давно. Фото Телеграф, Getty Images

Путин перед тем, как стать президентом России, побывал на выступлении Зеленского

Владимир Путин очень давно знал Владимира Зеленского, еще задолго до того, как комик стал президентом Украины. В сети гуляет видео, на котором будущий украинский президент шутит со сцены о Путине, который вот-вот должен был стать президентом России в первый раз. Сейчас эта шутка воспринимается совсем иначе.

Этот ролик был опубликован в тик-ток аккаунте political.ua в начале российского вторжения в Украину. Он вызвал бурное обсуждение в комментариях.

Зеленский КВН

"Мог ли подумать Путин, сидя на выступлении КВН о том, что через 20 лет этот парень в кожаных штанах будет его главной проблемой?", — говорится в подписи к видео, где помимо архивного фрагмента есть также нарезка кадров с Владимиром Зеленским уже в качестве президента воюющей Украины.

"Недавно Владимиру Путину пришло письмо: перепишите свое население 9 раз, и вам будет счастье", — говорит юный Зеленский на сцене КВН, тогда как в зале сидит лично Путин и улыбается с его шутки.

Это видео датировано 1999 годом, когда Зеленский с "Кварталом 95" еще выступал на сцене российского КВН. А Путин на тот момент уже был в должности председателя правительства Российской Федерации и готовился к своим первым президентским выборам, которые в итоге выиграл.

путин

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