Підготовку новобранців ЗСУ покращать: Зеленський після Ставки зробив низку важливих заяв

Про ситуацію на фронті, зокрема, доповідали представники ГУР та СЗР

У понеділок, 16 вересня, Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. У ході неї було розглянуто чотири основні питання.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Йдеться про наступні питання: зведення по обстановці на фронті та доповіді розвідок — СЗР та ГУР, стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури, діяльність центрів бойової підготовки та безпілотники.

"Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах", — заявив Зеленський.

Також глава держави заслухав доповіді щодо поточного стану готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури. Представники профільних комітетів озвучили цифри та календар завершення робіт.

Щодо центрів бойової підготовки, то, за словами Зеленського, він дав доручення розробити перелік заходів для покращення їхньої роботи.

"Заслухав доповідь головного інспектора МО Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає", — резюмував президент.

Щодо безпілотників також відбулася змістовна розмова. Зазначається, що деякі великі держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження, проте Україна до цього повністю готова.

"Ми знаємо, як зробити, щоб ці обмеження не стали для нас критичними", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні планується збільшити термін базової загальновійськової підготовки для мобілізованих. Відповідний проект буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Він наголосив, що якісна підготовка — один із головних чинників збереження життя українського воїна, для цього командування докладає максимум зусиль.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки триває підготовка мобілізованих. В даний час кількість осіб, що мобілізуються, конфіденційно. Однак, чоловіків без досвіду призивають на службу менше, ніж тих, хто має його.