Чи буде в Росії нова хвиля мобілізації? Екскомбат Семенченко назвав вірну ознак

Військо без офіцерів – це натовп

Другої хвилі мобілізації в Росії, попри активні бойові дії в Україні та на Курщині, найближчим часом можна не очікувати, адже на це вказує один фактор. Проте все може змінитись у будь-яку мить.

Про це "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко у матеріалі "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".

За його словами, аби розуміти тенденцію мобілізації в РФ слід звертати увагу на кількість військових училищ.

"Якщо кількість військових училищ різко, в десятки разів збільшиться, тоді мобілізація буде. Цього не відбувається. Тому ніякої мобілізації я не очікую", — каже Семенченко.

На його думку, росіяни вважають, що справляться такою кількістю, яка є зараз. Проте не слід забувати, що військо без офіцерів – це натовп.

"Тому якщо вони не готують офіцерів, значить ніякої мобілізації не буде", — пояснює екскомбат.

Нагадаємо, на думку Семенченко, Україна, як держава, ще й бавиться у цій війні проти Росії, адже наразі застосовано лише 10% від тих можливостей, що ми маємо. За його словами, зараз в Росії створюється велика армія коштом найманців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Міноборони РФ підштовхує лідера країни Володимира Путіна до ризикованого кроку у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. Адже нібито прийшов час компенсувати колосальні втрати на фронті.