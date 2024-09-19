Будет ли в России новая волна мобилизации? Экс-комбат Семенченко назвал верный признак

Войско без офицеров – это толпа

Вторую волну мобилизации в России, несмотря на активные боевые действия в Украине и на Курщине, в ближайшее время можно не ожидать, ведь на это указывает один фактор. Однако все может измениться в любой момент.

Об этом "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко в материале "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II ".

По его словам, чтобы понимать тенденцию мобилизации в РФ, следует обращать внимание на количество военных училищ.

"Если количество военных училищ резко, в десятки раз увеличится, тогда мобилизация будет. Этого не происходит. Поэтому никакой мобилизации я не ожидаю", — говорит Семенченко.

По его мнению, россияне считают, что справятся таким количеством, которое есть сейчас. Однако не следует забывать, что войско без офицеров – это толпа.

"Поэтому если они не готовят офицеров, значит никакой мобилизации не будет", — объясняет экс-комбат.

Напомним, по мнению Семенченко, Украина, как государство, еще и забавляется в этой войне против России, ведь в настоящее время применено лишь 10% тех возможностей, которые у нас есть. По его словам, сейчас в России создается большая армия за счет наемников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Минобороны РФ подталкивает лидера страны Владимира Путина к рискованному шагу в вопросе объявления новой волны мобилизации. Так как пришло время компенсировать колоссальные потери на фронте.