У досяжності України: скільки ще в Росії залишилося таких арсеналів, як у Торопці

У радіусі 750 км від України є ціла низка арсеналів ГРАУ, де зберігаються десятки тонн боєприпасів

У російському Торопці Сили оборони знищили один із головних арсеналів ГРАУ МО РФ "107-й". Там були балістичні ракети та десятки тонн боєприпасів. Стало відомо, скільки ще таких арсеналів у Росії та які може "дістати" Україна.

Відповідні дані наводить Defence Express. Там зазначили, що загалом таких арсеналів ГРАУ не так багато, орієнтовно до двох десятків на всю Росію.

Більшість із них перебуває у так званому тилу ймовірного удару ще радянської армії часів Холодної війни проти НАТО. Таким чином, можна сказати, що арсенали розташовані у географічно європейській частині РФ.

У Defence Express і підрахували, які б ще арсенали могла вразити Україна. У цьому журналісти обмежилися умовною дальністю 750 км.

Список арсеналів, які може отримати Україна

23-й арсенал ГРАУ

За 16 кілометрів на південь від розгромленого арсеналу під містом Торопець, знаходиться 23-й арсенал ГРАУ. За розмірами він удвічі менший. Проте, невідомо, які боєприпаси на ньому зберігаються.

13-й арсенал ГРАУ

На північ у Новгородській області біля селища Котове, розташований 13-й арсенал ГРАУ. Відстань до нього від українського кордону близько 680 км, тобто приблизно на 200 км далі від Торопця. Площа складу складає приблизно 3 кв. км.

51-й арсенал ГРАУ

Цей арсенал можна вважати найближчою метою. Він розташований на схід від Москви під містом Кіржач Володимирської області. У той же час, ця мета складніша через велику кількість ППО. Цей арсенал досить великого розміру — близько 3,5 кв. До кордону з Україною близько 530 км.

73-й арсенал ГРАУ

У Володимирській області, поряд із селищами Іваново, Крутове та Єсено, розташований 73-й ГРАУ. Його можна вважати найбільшим, адже він займає площу близько 7 кв. км. З 2018 по 2021 роки там було проведено глобальний ремонт та модернізацію, як і на 107 арсенал. Він знаходиться за 650 кілометрів від кордону.

67-й арсенал ГРАУ

Це один із найближчих арсеналів ГРАУ до України. Він розташований під містом Карачів у Брянській області, на відстані 114 км. Поруч із ним місто з населенням 20 тисяч осіб. На супутникових знімках 2021 року видно, що частина боєприпасів на складі площею близько 3,5 кв. км зберігається просто неба.

68-й арсенал ГРАУ

Це найвіддаленіший арсенал. Він знаходиться на відстані близько 700 км від лінії фронту. Він розташований під містом Моздок у Північній Осетії. Це ще один оновлений склад із площею 2,2 кв. км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після удару по складу в Торопці для Росії є два сценарії наслідків.