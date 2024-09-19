В досягаемости Украины: сколько еще у России осталось таких арсеналов, как в Торопце

В радиусе 750 км от Украины есть целый ряд арсеналов ГРАУ, где хранятся десятки тонн боеприпасов

В российском Торопце Силы обороны уничтожили один из главных арсеналов ГРАУ МО РФ "107-й". Там были баллистические ракеты, а также десятки тонн боеприпасов. Стало известно, сколько еще таких арсеналов в России и какие может "достать" Украина.

Соответствующие данные приводит Defence Express. Там отметили, что в целом таких арсеналов ГРАУ не так много, ориентировочно до двух десятков на всю РФ.

Большая часть из них находится в так называемом тылу вероятного удара еще советской армии времен Холодной войны против НАТО. Таким образом, можно сказать, что арсеналы расположены в географически европейской части РФ.

В Defence Express и подсчитали, какие еще арсеналы могла бы поразить Украина. При этом журналисты ограничились условной дальностью 750 км.

Список арсеналов, которые может достать Украина

23-й арсенал ГРАУ

В16 километрах к югу от разгромленного арсенала под городом Торопец, находится 23-й арсенал ГРАУ. По размерам он вдвое меньше. Однако неизвестно, какие боеприпасы на нем хранятся.

13-й арсенал ГРАУ

К северу в Новгородской области у поселка Котово, расположен 13-й арсенал ГРАУ. Расстояние до него от украинской границы около 680 км, то есть примерно на 200 км дальше Торопца. Площадь склада составляет примерно 3 кв. км.

51-й арсенал ГРАУ

Этот арсенал можно считать ближайшей целью. Он расположен к востоку от Москвы под городом Киржач, Владимирской области. В то же время, эта цель сложнее из-за большого количества ПВО. Данный арсенал довольно большого размера — около 3,5 кв км. До границы с Украиной – около 530 км.

73-й арсенал ГРАУ

Во Владимирской области, рядом с поселками Иваново, Крутово и Есено, расположен 73-й ГРАУ. Его можно считать самым большим, ведь он занимает площадь около 7 кв. км. С 2018 по 2021 годы там был проведен глобальный ремонт и модернизация, как и на 107 арсенал. Он находится в 650 километрах от границы.

67-й арсенал ГРАУ

Это один из ближайших арсеналов ГРАУ к Украине. Он расположен под городом Карачев в Брянской области, на расстоянии 114 км. Рядом с ним город с населением 20 тысяч человек. На спутниковых снимках 2021 видно, что часть боеприпасов на складе площадью около 3,5 кв. км хранится под открытым небом.

68-й арсенал ГРАУ

Это наиболее отдаленный арсенал. Он находится на расстоянии в около 700 км от линии фронта. Он расположен под городом Моздок в Северной Осетии. Это еще один обновленный склад с площадью 2,2 кв. км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что после удара по складу в Торопце для России есть два сценария последствий.