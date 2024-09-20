Терехов заявив, що на Харків чекає найскладніша зима

Місто готується до надважкого зимового періоду

Харків, друге за величиною місто України, готується до найважчої зими та опалювального сезону за всю свою історію. В умовах постійної загрози з боку російських військ 1,2 млн людей потрібно забезпечити водою, електроенергією та теплом.

Мер Харкова Ігор Терехов в етері телеканалу ICTV розповів, як міська влада та комунальники працюють над підготовкою інфраструктури. Масштаби робіт, за його словами, величезні.

Як готують Харків до зими

"Ми маємо забезпечити водо- та теплопостачання, створити диференційовану систему. Багато вже зроблено, але ще більше роботи попереду", — наголосив мер.

Особливу увагу міська влада приділяє захисту критичної інфраструктури. За словами Терехова, є розуміння підступності росіян, які намагаються зруйнувати систему життєзабезпечення міста. Російські війська регулярно завдають ударів по енергооб'єктах та комунальній інфраструктурі, намагаючись залишити харків'ян без світла, тепла та води.

Для протидії цим загрозам у Харкові впроваджують інноваційні рішення. Зокрема, влада встановлює блочно-модульні котельні для обслуговування окремих мікрорайонів. Це дозволить забезпечити теплом житлові квартали навіть у разі пошкодження центральних теплових магістралей.

Крім того, у місті монтують когенераційні установки та газові турбіни. Ці заходи спрямовані на компенсацію відсутності власної генерації електрики в Харкові. Наразі місто отримує електроенергію з інших областей України.

Раніше "Телеграф" також писав, скільки людей досі перебуває в Харкові, та чи треба евакуюватися. Рекомендації надав мер міста Терехов.