Повістку приніс родич: чи може чоловік її проігнорувати

Є один важливий нюанс

Під час мобілізації в Україні не тільки представники ТЦК та поліція можуть роздавати повістки. Однак чи можна вважати їх недійсними, якщо документи було видано в руки родичів.

За словами адвокатки юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерини Аніщенко, передає РБК-Україна, повноваження вручати повістки є також у представників органів місцевої влади, місцевого самоврядування, голови об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та житлово-будівельних кооперативів (ЖБК).

Якщо військовозобов'язаний отримав повістку через близького родича, то цей документ можна проігнорувати, адже він незаконний, навіть якщо в ньому уся особиста інформація. Він вважається таким, адже в присутності уповноваженої особи, яка може виписувати повістки, чоловік не розписався у документі.

Адвокатка зазначила, що вручення повістки має відбуватися в належний спосіб, який визначає закон — в руки або поштою. При цьому зауважила, що не чула про випадки, коли військовозобов'язаного штрафували за ігнорування повістки, яку було надіслано поштою.

"Така практика буде поширеною, але не так скоро, як дехто очікує. Поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних усім масово надсилатимуть ці повістки, що вони генеруватимуться через систему "Оберіг", і що їх вручатимуть тим, хто оновив дані через застосунок Резерв+, через ЦНАПи або через особисту явку до ТЦК і СП", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна знімати або фотографувати співробітників ТЦК.