Повестку принес родственник: может ли мужчина ее проигнорировать

Есть один важный нюанс

Во время мобилизации в Украине не только представители ТЦК и полиция могут раздавать повестки. Однако можно ли считать их недействительными, если документы были выданы в руки родственников.

По словам адвоката юридической компании "Riyako&Partners" Екатерины Анищенко, передает РБК-Украина, полномочия вручать повестки есть также у представителей органов местной власти, местного самоуправления, главы объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).

Если военнообязанный получил повестку из-за близкого родственника, то этот документ можно проигнорировать, ведь он незаконен, даже если в нем вся личная информация. Он считается таким, ведь в присутствии уполномоченного лица, которое может выписывать повестки, мужчина не расписался в документе.

Адвокат отметила, что вручение повестки должно происходить надлежащим образом, который определяет закон — в руки или по почте. При этом отметила, что не слышала о случаях, когда военнообязанного штрафовали за игнорирование послания, которое было отправлено по почте.

"Такая практика будет распространенной, но не так скоро, как некоторые ожидают. Распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем массово будут присылать эти повестки, что они будут генерироваться через систему "Оберіг", и что будут вручаться тем, кто обновил данные через приложение Резерв+, через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП. Такой массовой практики нет. Но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут присылать повестки более активно", — резюмировала она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, можно ли снимать или фотографировать сотрудников ТЦК.