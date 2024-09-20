Дожди и грязь изменят все: в ВСУ рассказали, как погода осенью повлияет на боевые действия

Скорость продвижения армии РФ может снизиться

С наступлением полноценной осени изменятся погодные условия, которые окажут влияние на линию фронта. Есть вероятность, что интенсивность боевых действий на линии российско-украинского столкновения изменится.

Об этом рассказал офицер прессслужбы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Мы-Украина". По его словам, ситуация на поле боя может быть не столь интенсивной, как летом.

Офицер добавил, что на ситуацию на поле боя повлияет изменение погодных условий, а именно – приход осени с дождями, грязью и т.д. В этих условиях месторасположение российской техники будет лучше проявляться, а инженерная маскировка будет более затратной. Кроме того, погодные условия играют значительную роль на поле боя, особенно когда они кардинально меняются.

"Когда действительно придет осень, слякотная, с дождями, грязью, когда инженерная маскировка станет более затратной и лучше будут показываться места расположения россиян, это повлияет на ситуацию на поле боя. Это может привести к тому, что она не будет столь интенсивной", — сказал офицер 26-й бригады.

К тому же дожди и размягчение почвы могут значительно снизить скорость продвижения армии РФ по всем направлениям с неблагоприятными условиями, а это, в свою очередь, изменит ситуацию на определенных направлениях.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько солдат Россия перебросила на Курщину. Он также поделился успехами ВСУ на этом направлении. В то же время в Донецкой области продолжаются самые тяжелые бои.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Зеленский назвал условия, которые могут закончить войну и раскрыл свой мирный план.