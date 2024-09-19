Пакувати валізи? Нідерланди вирішують, як українських чоловіків повернути додому

В країні майже 39 тисяч українських чоловіків

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф пообіцяв з’ясувати, як можна повернути українських чоловіків призовного віку на Батьківщину. Це питання виникло під час обговорення міграційної політики в парламенті.

Відповідаючи на питання лідера "Партії Свободи" Герта Вілдерса, Схоф зазначив, що потрібно бути "надзвичайно обережними" у цьому питанні. Він не говорив про примусове повернення, а лише про можливі способи заохочення. Про це пише видання Volkskrant.

За даними Центрального бюро статистики Нідерландів, у листопаді минулого року в країні проживало майже 19 тисяч українських чоловіків призовного віку. Загальна кількість зареєстрованих українських чоловіків у голландських муніципалітетах наприкінці року сягнула майже 39 тисяч. Для порівняння, кількість українських жінок, які знайшли прихисток у Нідерландах, перевищила 63 тисячі, пише видання.

Подібні дискусії відбуваються і в інших країнах Європи. Наприклад, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям. Він вважає, що це може спонукати їх повернутися додому.

Швеція, навпаки, планує збільшити виплати біженцям, які погодяться повернутися. За новою програмою вони можуть отримати до 350 тисяч шведських крон (близько 34 тисяч доларів США).

Президент України Володимир Зеленський неодноразово просив західних лідерів допомогти повернути чоловіків призовного віку. Однак, як пише Bloomberg, багато країн відмовляються це робити, поки триває війна. Головна причина — потреба в робочій силі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині розгорілися суперечки щодо виплат українцям. Противники пільг для українців скаржаться, що через допомогу вони не зацікавлені у пошуку роботи.