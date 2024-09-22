Невероятно милое видео: украинские полярники показали арктические "ясельки"

Украинцы активно выбирают имя малышу

Украинские полярники показали арктические "ясельки". В них "пошел" первый тюлененок, родившийся в 2024 году возле станции "Вернадский".

Об этом сообщается на официальной странице Национального арктического научного центра в Facebook. Тюлененок относится к виду Уэдделла. Такие хищники могут расти до 3,5 метров в длину и весить до 550 килограмм.

Известно, что тюлени Уэделла могут находиться под водой до 60 минут и ловить рыбу и головоногих моллюсков на глубинах до 800 метров.

Наши полярники не смогли пройти мимо такой милоты и запечатлели первые дни жизни животного. На опубликованных кадрах можно увидеть, что уже с самого первого дня малыш имел довольно внушительные размеры. Все это время он не отходил от мамы, рядом с которой они нежились на снегу.

Ученые, к слову, уже предложили украинцам выбрать имя для новорожденного тюлененка. Среди самых "залайканных" предложений: Верни (рожденный под присмотром "Вернадского"), Мыкола и Пуфик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у станции можно увидеть не только тюленей. В этом году здесь уже встречали морских слонов и впервые зафиксировали кита-финвала.