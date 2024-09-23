До "зимней" субсидии осталось 7 дней: что нужно знать, чтобы ее не упустить

Сумма субсидии не покрывает коммунальные полностью, но способна помочь с оплатой счетов

С 1 октября в Украине стартует назначение жилищных субсидий на отопительный период. Если вы еще не обратились за таким видом помощи и имеете на него право, самое время начать готовиться. При подаче документов с 1 октября по 30 ноября субсидия будет назначаться с начала отопительного периода, собственно с октября.

Для тех, кто уже подавал документы на субсидию в неотапливаемом сезоне 2024 года, субсидия на отопительный период 2024-2025 годов рассчитывается автоматически. Также он перечисляется для тех, чья субсидия составила 0 грн.

Некоторым категориям украинцев нужно обратиться для продления субсидии дополнительно, как и тем, кто только решил начать получать такой вид помощи от государства.

Кому нужно обращаться за субсидией с 1 октября:

получателям субсидии впервые,

если назначение жилищной субсидии на неотапливаемый период не произошло из-за отсутствия доходов в определенный период или же наличие долгов и ситуация изменилась к лучшему,

если человек в летний период пользовался не субсидией, а льготой на оплату жилищно-коммунальной услуги,

если в течение неотапливаемого периода что-то изменилось в составе зарегистрированных лиц, а также их социальном статусе.

Важно: для назначения субсидий на отопительный сезон 2024-2025 годов учитываются доходы домохозяйства за 1 и 2 квартал 2024 года. Для пенсионеров учитываются сумма пенсии за август 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще особенности получения субсидии для пенсионеров есть в Украине. Отметим, что любой из желающих получать субсидию может воспользоваться упрощенной формой подачи и сделать это даже онлайн.