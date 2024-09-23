Україна може втратити ще важливих 3 населених пункти: військовий експерт зробив тривожне попередження

Він вважає, що українці змушені будуть відступити

Ситуація на фронті залишається надзвичайно напруженою. Російські війська продовжують здійснювати тиск на українські позиції, зосередивши свої зусилля на кількох ключових напрямках.

Військовий експерт, координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець розповів про можливий розвиток подій на Донбасі. На жаль, сценарій наразі не на користь України.

За словами Машовця, існує висока ймовірність того, що Збройні Сили України можуть бути змушені відступити з таких важливих міст, як Селидове, Торецьк та Вугледар. Експерт підкреслює, що ця інформація базується на даних, які він має наразі.

"Я би порекомендував нашому громадянському суспільству бути морально та психологічно готовим до такого розвитку подій", — зазначив Машовець. Водночас він додав, що дуже сподівається помилятися у своїх прогнозах.

До слова, відступ з окремих населених пунктів не завжди означає поразку. Це може бути вимушеним тактичним рішенням, спрямованим на збереження життів військових та концентрацію сил на інших ділянках фронту.

Селидово на карті

Торецьк на карті

Вугледар на карті

Раніше "Телеграф" також розповідав, що WSJ підрахував втрати України та Росії за час війни. Наслідки виявились катастрофічними.