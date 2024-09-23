Украина может потерять еще 3 важные населенные пункты: военный эксперт сделал тревожное предупреждение

Он считает, что украинцы вынуждены будут отступить

Ситуация на фронте остается очень напряженной. Российские войска продолжают оказывать давление на украинские позиции, сосредоточив свои усилия на нескольких ключевых направлениях.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал о возможном развитии событий на Донбассе. К сожалению, сценарий пока не в пользу Украины.

По словам Машовца, существует высокая вероятность того, что Вооруженные Силы Украины могут быть вынуждены отступить от таких важных городов, как Селидово, Торецк и Угледар. Эксперт подчеркивает, что эта информация базируется на данных, которые он имеет.

"Я бы порекомендовал нашему гражданскому обществу быть морально и психологически готовым к такому развитию событий", — отметил Машовец. В то же время, он добавил, что очень надеется ошибаться в своих прогнозах.

К слову, отступление от отдельных населенных пунктов не всегда означает поражение. Это может быть вынужденным тактическим решением, направленным на сохранение военных жизней и концентрацию сил на других участках фронта.

Селидово на карте

Торецк на карте

Угледар на карте

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что WSJ подсчитал потери Украины и России за время войны. Последствия оказались катастрофическими.