Допоміг приватизувати "Межигір’я" і втік з України: де зараз соратник Януковича Ставицький

Ставицький — фігурант багатьох гучних скандалів

Едуард Ставицький — ексміністр енергетики та вугільної промисловості України та соратник Віктора Януковича. Його кар’єра ознаменувалася скандалами, корупційними звинуваченнями та втечею з країни після Революції Гідності, як і експрем'єр-міністр України Анатолій Кінах.

Ставицький є одним із символів олігархічної системи, що довгий час панувала в українській політиці, та продовження боротьби за повернення вкрадених державних активів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває експолітик і пригадати найгучніші скандали, у яких він фігурував.

Що відомо про Едуарда Ставицького

Едуард Ставицький народився 4 жовтня 1972 року в Києві. Свою кар'єру почав у нафтогазовій сфері, де швидко просувався по кар'єрній драбині. Він працював на керівних посадах у державних компаніях, зокрема, у "Надра України". У серпні 2010 року отримав посаду голови Державної служби геології та надр України.

Його кар'єра різко піднялася у 2012 році, коли він був призначений міністром енергетики та вугільної промисловості в уряді Миколи Азарова. Під час свого перебування на посаді Ставицький керував стратегічно важливими галузями енергетики, зокрема газовими та вугільними активами. Він був активним учасником переговорів з російською компанією "Газпром" щодо постачання газу, а також курирував низку енергетичних проєктів за участі великих іноземних інвесторів.

Скандали, у яких фігурував Едуард Ставицький

Межигір’я. Ставицький був одним із головних учасників передачі державної резиденції "Межигір’я" у приватну власність Януковича за схемою, пов'язаною з компанією "Надра України". Резиденцію передали у приватні руки через компанії, афілійовані зі Ставицьким.

Обшуки. У 2014 році у будинку Ставицького було проведено обшук, під час якого правоохоронці виявили понад $4,8 мільйона готівкою, а також близько 50 кілограмів золота та дорогі ювелірні вироби. Хоча задекларовано було 155 771 грн.

Громадянство. Після Революції Гідності у 2014 році Ставицький втік з України і отримав ізраїльське громадянство під ім'ям Натан Розенберг. Зробив він це, сфальсифікувавши документи про своє походження.

Співпраця з "Газпромом". Ставицький брав участь у переговорах з російським "Газпромом" та уклав кілька контрактів. Ці домовленості завдавали збитків державним компаніям України, оскільки в них була закладена надто висока ціна на газ. Угоди дозволяли "Газпрому" контролювати енергетичний ринок України та зберігати домінуючу позицію в постачанні газу до країни.

Розшук. 24 березня 2014 року Едуарда Ставицького оголосив у розшук Інтерпол. Попри численні спроби української влади добитися його екстрадиції для розслідування справ, пов’язаних із співпрацею з "Газпромом", Ізраїль відмовив у видачі Ставицького.

Де зараз Едуард Ставицький

Едуард Ставицький, вже не перебуває в розшуку, але проживає в Ізраїлі під іменем Натан Розенберг. Зокрема, його бачили у зв'язку з візитами до офісу Ігоря Коломойського в Герцлії, але обидва політики заперечують будь-які бізнес-зв'язки​.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексміністр оборони Анатолій Гриценко. Він тричі балотувався у президенти України і був фігурантом кількох скандалів.