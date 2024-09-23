Помог приватизировать "Межигорье" и сбежал из Украины: где сейчас соратник Януковича Ставицкий

Ставицкий – фигурант многих громких скандалов

Эдуард Ставицкий – экс=министр энергетики и угольной промышленности Украины и соратник Виктора Януковича. Его карьера ознаменовалась скандалами, коррупционными обвинениями и бегством из страны после Революции Достоинства, как и экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах.

Ставицкий является одним из символов олигархической системы, долгое время господствовавшей в украинской политике, и продолжения борьбы за возвращение украденных государственных активов. "Телеграф" решил выяснить, где находится экс-политик и вспомнить самые громкие скандалы, в которых он фигурировал.

Что известно об Эдуарде Ставицком

Эдуард Ставицкий родился 4 октября 1972 в Киеве. Свою карьеру начал в нефтегазовой сфере, где быстро продвигался по карьерной лестнице. Он работал на руководящих должностях в государственных компаниях, в частности, в "Недрах Украины". В августе 2010 получил должность председателя Государственной службы геологии и недр Украины.

Его карьера резко поднялась в 2012 году, когда он был назначен министром энергетики и угольной промышленности в правительстве Николая Азарова. Во время своего пребывания в должности Ставицкий руководил стратегически важными отраслями энергетики, в частности газовыми и угольными активами. Он был активным участником переговоров с российской компанией "Газпром" по поставкам газа, а также курировал ряд энергетических проектов с участием крупных иностранных инвесторов.

Скандалы, в которых фигурировал Эдуард Ставицкий

Межигорье. Ставицкий был одним из главных участников передачи государственной резиденции "Межигорье" в частную собственность Януковича по схеме, связанной с компанией "Недра Украины". Резиденцию передали в частные руки через компании, аффилированные со Ставицким.

Обыски. В 2014 году в здании Ставицкого был проведен обыск, во время которого правоохранители обнаружили более $4,8 миллиона наличными, а также около 50 килограммов золота и дорогие ювелирные изделия. Хотя было задекларировано 155 771 грн.

Гражданство. После революции Достоинства в 2014 году Ставицкий сбежал из Украины и получил израильское гражданство под именем Натан Розенберг. Сделал он это, сфальсифицировав документы о своем происхождении.

Сотрудничество с "Газпромом". Ставицкий участвовал в переговорах с российским Газпромом и заключил несколько контрактов. Эти договоренности наносили ущерб государственным компаниям Украины, поскольку в них была заложена слишком высокая цена на газ. Соглашения позволяли "Газпрому" контролировать энергетический рынок Украины и сохранять доминирующую позицию в поставках газа в страну.

Розыск. 24 марта 2014 года Эдуард Ставицкий объявил в розыск Интерпол. Несмотря на многочисленные попытки украинских властей добиться его экстрадиции для расследования дел, связанных с сотрудничеством с "Газпромом", Израиль отказал в выдаче Ставицкого.

Где сейчас Эдуард Ставицкий

Эдуард Ставицкий уже не находится в розыске, но проживает в Израиле под именем Натан Розенберг. В частности, его видели в связи с визитами в офис Игоря Коломойского в Герцлии, но оба политика отрицают любые бизнес-связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас экс-министр обороны Анатолий Гриценко. Он трижды баллотировался в президенты Украины и являлся фигурантом нескольких скандалов.