"Воруют деньги": вокруг "Грузинского легиона" разгоняют скандал, командир говорит о следе РФ (доказательства)

Обвинения затронули и лично Мамуку Мамулашвили

В сети разгоняют информацию о якобы недобросовестности "Грузинского легиона", воюющего вместе с украинскими силами против российских войск. Его лидеров обвиняют в "воровстве", но сами военные указывают на российский след таких заявлений.

"Телеграф" разбирался в резонансной ситуации и узнал детали у командира "Легиона" Мамуки Мамулашвили.

О чем речь

Ряд страниц в социальных сетях, которые позиционируют себя как проукраинские, начали распространять информацию о якобы разоблачении "Грузинского легиона". К примеру, блогер, подписанный как Viktor Hnativ, заявил в своем посте, что "Легион" якобы собирает и ворует деньги в интернете, и эта информация, утверждает он, "подтвердилась". При этом никаких доказательств автор в своем сообщении сам не предоставляет, а вместо них направляет своих читателей на страницы единомышленников, публикующих аналогичные обвинения.

Кроме того Hnativ называет "Грузинский легион" якобы "несуществующей организацией". Стоит отметить, как пишет "Украинская правда", в 2016 году "Грузинский национальный легион" стал частью Вооруженных сил. И это был первый случай в истории Украины, когда в состав ВСУ были официально приняты иностранцы.

Обвинения затронули и лично командира "Грузинского легиона" Мамуку Мамулашвили. Его автор обвиняет его в том, что тот выехал в США вместе со своим окружением. Все это также бездоказательно.

"Их руководитель и медийное лицо Мамука Мамулашвили (и его окружение) уехал за границу в США. Ибо конечно много и страшно болеет", — пишет автор.

Что говорит командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили

В первую очередь военный опроверг заявление о якобы его выезде в США, поговорив с нашим корреспондентом по видеосвязи.

"Если в США есть вот такое, то я очень сомневаюсь, что я в США", — комментирует он.

Также командир рассказал о своем здоровье, подтвердив, что его действительно ранее отравили. Напомним, что информация о его отравлении появилась в июне 2024 года. Тогда же военный в удовлетворительном состоянии обратился в правоохранительные органы.

О ситуации с обвинениями в воровстве

Военный считает, что история с обвинениями в адрес "Грузинского легиона" является "частью российской пропаганды". Её источником Мамука называет, бывшего журналиста издания KyivPost Джея Бичера. По данным Мамулашвили, в настоящий момент издание прекратило с ним сотрудничество.

"KyivPost сказал, что его выгнали, потому что он был провокатором", — сказал "Телеграфу" Мамука, добавляя, что данный человек может еще находиться в Украине.

По словам Мамулашвили, все началось с того, что Бичер написал провокационную статью, дескать Мамука Мамулашвили не был отравлен и сбежал за границу с деньгами. При этом, отмечает военный, эта статья была опубликована на британском сайте "UkraineToday" с доменом, которым часто пользуются российские спецслужбы.

"Это чистой воды российская пропаганда. Они начали это распространять, а затем её подхватило грузинское государственное телевидение, которые уже ссылается на этого Джея Бичера. Все ссылаются на него, говоря, что украинское издание сделало скандальное заявление… Вы понимаете, что это дискредитация, репутационный удар. И хорошо продуманный удар. То есть там не какие-то дети этим занимались.", — отмечает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве назревает скандал вокруг "похоронной мафии".