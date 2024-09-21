Мільярдні тендери та навіть зв'язки з РФ: що журналісти розкопали про родину Козицьких

Родина Козицьких не раз потрапляла до скандалів

Максим Козицький, голова Львівської обласної військової адміністрації з часу свого призначення на посаду, та його батько Зіновій Козицький, відомий український підприємець, опинялися в центрі кількох гучних звинувачень.

Ці звинувачення стосуються можливих зловживань владою, отримання державних тендерів і навіть зв'язків з російським "Газпромом". "Телеграф" зібрав усю можливу інформацію щодо цих скандалів та те, як родина Козицьких коментує звинувачення.

Будівництво дороги до готелів батька у Східниці

Перше звинувачення стосується виділення 25 млн грн на будівництво дороги біля готелю, який побудував Зіновій Козицький. За даними ЗМІ, ці кошти були виділені на реконструкцію дороги у селищі Східниця, де розташований оздоровчий комплекс, співвласником якого є Зіновій Козицький.

Дорога до котеджів Зіновія Козицького

Згодом Максим Козицький заперечив ці звинувачення. Він стверджує, що реконструкцію дороги розпочали ще у 2021 році, а будівництво оздоровчого комплексу — у травні 2022 року. За його словами, Зіновій Козицький став власником ТОВ "ВЕСТ ЕНЕРДЖІ" (співзасновник ТОВ "Нормаз плаза", яке здійснює будівництво оздоровчого комплексу) лише у травні 2024 року. Максим Козицький наголошує, що ці події не пов'язані між собою.

Голова ЛОВА також зазначає, що замовником робіт виступала Східницька селищна рада. За його словами, мешканці вулиці Гірської тривалий час скаржились на неналежне дорожнє покриття, яке ускладнювало доїзд навіть автомобілів швидкої допомоги.

Занадто велика кількість державних тендерів

Другий скандал пов'язаний з отриманням великої кількості державних тендерів компаніями, пов'язаними з Зіновієм Козицьким. За даними ЗМІ, ТОВ "Бурова компанія "Горизонти"", що належить Зіновію Козицькому, отримала спецдозвіл на роботи з пошуку газу в Полтавській області. Крім того, за останні два роки компанія отримала від держави майже три з половиною мільярди гривень. Замовниками виступали державні "Укргазвидобування" та "Укрнафта".

Родина Козицьких не надала прямих коментарів щодо цього.

Можливий зв’язок з РФ

Третє звинувачення стосується можливих зв'язків Зіновія Козицького з російським "Газпромом". За інформацією громадського активіста Геннадія Сікалова, Зіновій Козицький є бенефіціаром Асоціації "Нафта і газ України", співзасновником якої є дочірня компанія Weatherford International, визнана НАЗК міжнародним спонсором війни у лютому 2024 року.

А співвласником "Горизонтів", крім Зіновія Козицького, є Карел Комарек — чеський мільярдер. За даними журналістських розслідувань, Комарек тривалий час був партнером російського "Газпрому". Цю інформацію, крім активіста та журналіста Сікалова, підтверджує також видання The Guardian. Більше того, Комарек був партнером РФ ще наприкінці 2023 року.

ТОВ "Горизонти" та MND, компанії пов'язані з Зіновієм Козицьким, заперечують ці звинувачення. Вони за посередництва Асоціації нафти та газу звернулися до президента України, СБУ, РНБО та спілки журналістів України через статтю "Газпром заходить у Полтаву?", опубліковану в виданні "Дзеркало тижня". Компанії звинуватили журналістів у репутаційній атаці. Відповідна заява опублікована на сайті Асоціації.

Що відомо про сім'ю Козицьких: коротка біографія

Зіновій Козицький

Зіновій Козицький — відомий український підприємець, засновник та власник компанії "Західнадрасервіс". Він займає 95 місце у списку 100 найбагатших українців за версією Forbes з капіталом у $95 млн станом на 2021 рік. Козицький розпочав свій бізнес у газовидобувній галузі у 2004 році. Його компанія відкрила 10 родовищ і пробурила 56 свердловин, ставши найбільшою приватною газовидобувною компанією в Західній Україні. Крім того, Зіновій Козицький володіє 10 "зеленими електростанціями", ЗМІ та сервісом велопрокату Nextbike.

Максим Козицький

Максим Козицький — старший син Зіновія, народився 19 лютого 1981 року у Львові. Він має медичну освіту — закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Максим також здобув освіту у сфері менеджменту та обліку. З 5 лютого 2020 року обіймає посаду голови Львівської обласної військової адміністрації. До призначення на державну посаду Максим працював у сімейному бізнесі, зокрема, був директором ТОВ "Еко-Оптіма".

Степан Козицький

Степан Козицький — молодший син Зіновія, генеральний директор групи компаній "Західнадрасервіс". Він народився у місті Миколаїв Львівської області. Степан має освіту у сфері міжнародних економічних відносин та нафтогазової інженерії. З 2005 року активно бере участь у розвитку сімейного бізнесу, допомагаючи батькові керувати компанією.

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