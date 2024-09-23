У компанії "Здоров’я" привітали працівників з професійним святом

До Дня фармацевтичного працівника фахівці групи компаній "Здоров’я" отримали грамоти від керівництва Харкова та області, а також керівництва компаній за високий професіоналізм і сумлінну працю

День фармацевтичного працівника відзначають в Україні кожну третю суботу вересня. Нині ці фахівці не лише продовжують виконувати свою роботу й забезпечувати українців ліками, але й підтримують військових на фронті, допомагають цивільному населенню. Одним з лідерів галузі за всіма напрямами є колектив фармкомпанії "Здоров’я".

За сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста Харкова в умовах воєнного стану в Україні та з нагоди професійного свята директор "Фармацевтичної компанії "Здоров’я" Володимир Новіков отримав подяку від Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Також співробітники фармацевтичної компанії "Здоров’я", "Харківського фармацевтичного підприємства "Здоров’я народу", "Дослідного заводу "ГНЦЛС" були нагороджені грамотами за відданість справі і вагомий внесок у розвиток фармацевтичної галузі від голови Харківської обласної ради, Харківського міського голови, голови Київського району Харківської міської ради та керівництва фармкомпаній.

Загалом грошовими винагородами відзначили більше 125 працівників. Це представники різноманітних професій та структурних відділів, які щодня працюють на користь кожного українця: фахівці виробничих цехів, співробітники відділів продажів, сертифікації та контролю якості ліків, реєстрації та стандартизації, бухгалтерії, кадрів, юридичного відділу, хіміки контрольно-аналітичної лабораторії, слюсарі-ремонтники й інші працівники підприємства.