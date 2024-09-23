В компании "Здоровье" поздравили работников с профессиональным праздником

Ко Дню фармацевтического работника специалисты группы компаний "Здоровье" получили грамоты от руководства Харькова и области, а также руководства компаний за высокий профессионализм и добросовестный труд

День фармацевтического работника отмечают в Украине каждую третью субботу сентября. Сейчас эти специалисты не только продолжают выполнять свою работу и снабжать украинцев лекарствами, но и поддерживают военных на фронте, помогают гражданскому населению. Одним из лидеров отрасли по всем направлениям есть коллектив фармкомпании "Здоровье".

За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение жизнедеятельности города Харькова в условиях военного положения в Украине и по случаю профессионального праздника директор "Фармацевтической компании "Здоровье" Владимир Новиков получил благодарность Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Также сотрудники фармацевтической компании "Здоровье", "Харьковского фармацевтического предприятия "Здоровье народа", "Опытного завода "ГНЦЛС" были награждены грамотами за преданность делу и весомый вклад в развитие фармацевтической отрасли от председателя Харьковского областного совета, Харьковского городского головы, главы Киевского района Харьковского городского совета и руководства фармкомпаний.

В общей сложности денежными вознаграждениями отметили более 125 работников. Это представители различных профессий и структурных отделов, ежедневно работающих в пользу каждого украинца: специалисты производственных цехов, сотрудники отделов продаж, сертификации и контроля качества лекарств, регистрации и стандартизации, бухгалтерии, кадров, юридического отдела, химики контрольно-аналитической лаборатории, слесари-ремонтники и другие работники предприятия.