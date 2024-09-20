Уряд виплатить мільйони спортсменам, які не виграли медалі на Олімпіаді: українці у гніві

Українська влада вирішила заохотити спортсменів, які були близькими до медалі на Олімпійських іграх у Парижі

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт постанови про заохочення спортсменів та їх тренерів за виступ на XXXIII літніх Олімпійських іграх у Парижі. Примітно, що такі країни як Велика Британія, Швеція та Норвегія не платять своїм спортсменам навіть за олімпійські медалі.

Йдеться про атлетів, які посіли на Іграх 4-6 місця, а також їх тренерів. Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства молоді та спорту України.

На Іграх 29 українських спортсменів посіли місця з четвертого по шосте. Вони отримали дипломи Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Міністерство молоді та спорту розробило проєкт Постанови, щоб підтримати атлетів, які в умовах війни досягли значних результатів. Найбільше заробив гімнаст Ілля Ковтун (700 тисяч грн), який також приніс країні медаль.

Ілля Ковтун

Постанова передбачає такі одноразові виплати:

4 місце – 250 тис. грн

5 місце – 200 тис. грн

6 місце – 150 тис. грн

У мережі розкритикували Кабмін за подібну розтрату бюджетних коштів під час великої війни. Хоча знайшлись і ті, хто виступив за фінансову підтримку спортсменів.

Нагадаємо, Україна показала найкращий результат на Олімпіадах за останні 12 років. Наша команда зуміла здобути 12 нагород (3 золотих, 5 срібних та 4 бронзових). Українська влада обіцяла виплатити атлетам за "золото" 125 тисяч доларів, за "срібло" — 80 тисяч доларів, а за "бронзу" — 55 тисяч доларів. Ці призові передбачені й для пара атлетів за подібні досягнення на Паралімпіаді-2024.