В Сумах на рассвете прогремел сильный взрыв: подробности атаки

Россияне терроризируют и область и областной центр

Около 5:30 во вторник, 24 сентября, в Сумах прогремел сильный взрыв. В это время в части областей, в том числе и в Сумской, была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных Силах Украины в 4:36 предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Сообщалось об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Мониторинговые каналы в 5:32 предупредили, что на Сумы движется ракета, предупреждали об угрозе для окраины города. Вскоре прозвучал взрыв.

Кроме того, всю ночь россияне терроризировали Сумщину "шахедами", мониторинги предупреждали также об угрозе применения КАБ ов (корректируемых авиационных бомб). В области работали Силы противовоздушной обороны.

По состоянию на 6:25 в Сумской области все еще объявлена воздушная тревога. Кроме того, опасность ударов с воздуха сохраняется для жителей восточных, Харьковской, Черниговской, Киевской и Черкасской областей.

Карта тревог по состоянию на 6:25 24 сентября

Как сообщал "Телеграф", вечером 23 сентября россияне снова атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Из района временно оккупированного Молочанска Запорожской области враг выпустил не менее четырех КАБ в сторону города. Под удар попал объект критической инфраструктуры города. Также российская армия целенаправленно ударила по жилой застройке в одном из районов Запорожья.