"Не залежить від Путіна": Зеленський розповів про план перемоги Україні американським конгресменам

Також сторони обговорили ситуацію на фронті, військові потреби України та реалізацію проєктів відбудови

Президент України Володимир Зеленський на полях Генеральної асамблеї ООН зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Серед іншого він розповів конгресменам про план перемоги України у війні проти російських загарбників.

Про це повідомив Офіс президента України. На зустрічі були присутні сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", – сказав Зеленський, коментуючи перед конгресменами свій план.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті, військові потреби України та реалізацію проєктів відбудови. Зокрема, Зеленський акцентував на важливості своєчасних військових постачань, посиленні української енергетичної системи та необхідності впровадити більш жорсткі санкції проти РФ.

Нагадаємо, що 23 вересня Зеленський виступив у США в рамках Саміту майбутнього з трибуни штаб-квартири Організації об’єднаних націй. Він говорив про необхідність звільнення всіх військовополонених, а також закликав світ до глобальної єдності, щоб подолати руйнівну силу Росії та її спільників.

Також ми повідомляли, що Зеленський має намір представити план перемоги президенту США Джо Байдену та віцепрезиденту Камалі Гарріс. Крім того, він може зустрітися з кандидатом на виборах від Республіканської партії Дональдом Трампом.