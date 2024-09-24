Зеленський у США зробив обнадійливу заяву про закінчення війни

Глава України дав привід для оптимізму

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки, зробив обнадійливу заяву про завершення війни в Україні. Він сказав, що "ми ближчі до миру, ніж думаємо".

"Я думаю, що ми ближчі до миру, ніж думаємо. Ми ближчі до закінчення війни", — сказав Зеленський під час інтерв’ю зі співведучим "Доброго ранку, Америка" Робіном Робертсом, пише ABC News.

Ця заява прозвучала на тлі роз’яснення президента нашої країни, що План перемоги полягає у зміцненні України. Ось чому ми просимо наших друзів та союзників зміцнити нас, наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський на полях Генеральної Асамблеї ООН зустрівся із двопартійною делегацією Конгресу США. Він розповів конгресменам про план перемоги України у війні, яку веде проти України Росія.

Як повідомляв "Телеграф", кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зневажливо висловився на адресу глави України Володимира Зеленського. Республіканець назвав його "найбільшим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США президент України повертається "із 60 мільярдами доларів".