Стріляє по авто та людям: невідомий снайпер влаштував "сафарі" під Житомиром

На трасі Р-96 під Житомиром з’явився невідомий снайпер, який стріляє по автомобілях та місцевих жителів

У Звягельському районі Житомирської області почали творитися незрозумілі речі: кілька автомобілів на трасі Р-49, яка з’єднує міста Коростень, Звягель та Шепетівка було обстріляно. За останні тижні одразу кілька автомобілів потрапили під обстріл на цій трасі. Серед них — героїня нашого репортажу, до чиєї машини також прилетіла куля.

"Телеграф" розбирався в тому, що сталося та поспілкувався з матір’ю місцевої мешканки Наталії. Зазначається, що у п’ятницю, 13 вересня, вона їхала із Звягеля до одного із сіл району. Дівчина поспішала до матері і вже проїхала місцеве лісництво та село Чижівку, коли раптом почула різкий звук, а її машину струснуло. Звук нагадував вибух.

Спершу Наталя подумала, що в машини зірвало колесо. Вона зупинила авто, вийшла та подивилася, що всі колеса на місці. Далі вона зателефонувала своєму хрещеному батькові і розповіла про те, що сталося. Наталя не уявляла, з лісу за нею спостерігав невідомий, який міг знову вистрілити, але вже до неї.

Вже вдома дівчина спитала хрещеного батька про те, що це могло бути. Після огляду чоловік заявив, що по машині стріляли. Наголошується, що авто належить батькові потерпілої, який нині захищає Україну від російського вторгнення.

Чоловік дозволив своїй дочці користуватися авто, доки він сам перебуває на фронті. Водночас хрещений батько Наталії, який також воював у 2014 році, заявив, що стріляли не з мисливської зброї. За його словами, якби позаду сиділи пасажири, їх так само могло прошити тією кулею, як і авто. Крім того, зовсім поряд з отвором, що виник у результаті пострілу, був бензобак та газова установка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Одесі чоловік спалив автомобіль свого сусіда через специфічне тату. Крім того, між чоловіками виник конфлікт на мовному ґрунті.