Стреляет по авто и людям: неизвестный снайпер устроил "сафари" под Житомиром

На трассе Р-96 под Житомиром появился неизвестный снайпер, который стреляет по автомобилям и местным жителям

В Звягельском районе Житомирской области начали твориться непонятные вещи: несколько автомобилей на трассе Р-49, которая соединяет города Коростень, Звягель и Шепетовка были обстреляны. За последние недели сразу несколько автомобилей попали под обстрел на этой трассе. Среди них — героиня нашего репортажа, в чью машину также прилетела пуля.

"Телеграф" разбирался в том, что произошло и пообщался с матерью пострадавшей местной жительницы Натальи. В пятницу, 13 сентября, она ехала из Звягеля в одно из сел района. Девушка спешила к матери и уже проехала местное лесничество и село Чижовку, когда вдруг услышала резкий звук, а ее машину тряхнуло. Звук напоминал взрыв.

Сначала Наталья подумала, что у машины сорвало колесо. Она остановила авто, вышла и посмотрела, что все колеса на месте. Далее она позвонила своему крестному отцу и рассказала о случившемся. Наталья не представляла, что из леса за ней наблюдал неизвестный, который мог вновь выстрелить, но уже в нее.

Уже дома девушка спросила крестного отца о том, что это могло бы быть. После осмотра мужчина заявил, что в машину стреляли. Авто принадлежит отцу потерпевшей, который в настоящее время защищает Украину от российского вторжения.

Мужчина разрешил своей дочери пользоваться авто, пока он сам находится на фронте. В то же время крестный отец Натальи, который также воевал в 2014 году, заявил, что стреляли не из охотничьего оружия.

Следы от пуль

Следы от пуль

Следы от пуль

По его словам, если бы сзади сидели пассажиры, их так же могло прошить той пулей, как и авто. Кроме того, совсем рядом с отверстием, возникшим в результате выстрела, был бензобак и газовая установка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе мужчина сжег авто своего соседа из-за специфического тату. Кроме того между мужчинами возник конфликт на языковой почве.