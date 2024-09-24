Стреляет по авто и людям: неизвестный снайпер устроил "сафари" под Житомиром
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На трассе Р-96 под Житомиром появился неизвестный снайпер, который стреляет по автомобилям и местным жителям
В Звягельском районе Житомирской области начали твориться непонятные вещи: несколько автомобилей на трассе Р-49, которая соединяет города Коростень, Звягель и Шепетовка были обстреляны. За последние недели сразу несколько автомобилей попали под обстрел на этой трассе. Среди них — героиня нашего репортажа, в чью машину также прилетела пуля.
"Телеграф" разбирался в том, что произошло и пообщался с матерью пострадавшей местной жительницы Натальи. В пятницу, 13 сентября, она ехала из Звягеля в одно из сел района. Девушка спешила к матери и уже проехала местное лесничество и село Чижовку, когда вдруг услышала резкий звук, а ее машину тряхнуло. Звук напоминал взрыв.
Сначала Наталья подумала, что у машины сорвало колесо. Она остановила авто, вышла и посмотрела, что все колеса на месте. Далее она позвонила своему крестному отцу и рассказала о случившемся. Наталья не представляла, что из леса за ней наблюдал неизвестный, который мог вновь выстрелить, но уже в нее.
Уже дома девушка спросила крестного отца о том, что это могло бы быть. После осмотра мужчина заявил, что в машину стреляли. Авто принадлежит отцу потерпевшей, который в настоящее время защищает Украину от российского вторжения.
Мужчина разрешил своей дочери пользоваться авто, пока он сам находится на фронте. В то же время крестный отец Натальи, который также воевал в 2014 году, заявил, что стреляли не из охотничьего оружия.
По его словам, если бы сзади сидели пассажиры, их так же могло прошить той пулей, как и авто. Кроме того, совсем рядом с отверстием, возникшим в результате выстрела, был бензобак и газовая установка.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе мужчина сжег авто своего соседа из-за специфического тату. Кроме того между мужчинами возник конфликт на языковой почве.