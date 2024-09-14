П'яний чоловік розстріляв поліціянтів на Хмельниччині: "вгамовувати" його довелося спецпризначенцям

Поранень зазнали правоохоронець та цивільний

Розстріляв два службових авто та поранив поліціянта і цивільного. На Хмельниччині, в результаті спецоперації КОРД, було затримано чоловіка, який випустив по працівниках та службових автомобілях поліції 60 набоїв з автомата Калашникова.

Про це повідомила Національна поліція України. Інцидент стався 14 вересня в селі Олешин Хмельницької територіальної громади.

"Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив автомобіль місцевого жителя для перевірки причин руху під час комендантської години. З’ясовувалося, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння – "Драгер" засвідчив наявність 1,27 проміле алкоголю в організмі", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці склали на водія протокол. Після цього водій, який мешкає неподалік, пішов додому начебто для розв'язання питання з транспортним засобом, при цьому залишивши в автомобілі свого товариша.

За деякий час він повернувся на місце події з автоматом Калашникова та почав стріляти у правоохоронців. Поліціянти відкрили вогонь у відповідь та викликали допомогу.

В результаті інциденту, поранень зазнав правоохоронець та цивільний. Пошкоджень зазнали і дві автівки поліції. Зловмисника затримали спецпризначенці КОРД.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу). Процесуальне керівництво здійснює спецпрокуратура. Триває огляд місця події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що поліціянти затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі на Черкащині. Було порушено кримінальні провадження за чотирма статтями.