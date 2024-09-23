Збільшилась втричі, але це ще не все: Умєров назвав наступний крок щодо мобілізації

Планується не тільки запуск додатка "Ветеран+"

За останній рік показники мобілізації в Україні збільшились в три рази, але Міністерство оборони не планує зупинятися. Наступним кроком буде повна реформа територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП) військовослужбовців.

Про це в колонці для Forbes Ukraine написав міністр оборони України Рустем Умєров, де розповів про свої успіхи за рік перебування на посаді. За його словами, в Україні також розширили в 5 разів можливості для тренування військовослужбовців Сил оборони.

Умєров зазначив, що Міністерство оборони також зробило крок до цифровізації армії — були запущені додатки "Армія+" і "Резерв+", а в майбутньому очікується запуск додатка "Ветеран+". За допомогою "Резерв+" вже майже 3,5 млн українців отримали новий електронний військово-обліковий документ, а фізичне навантаження на ТЦК знизилось.

Водночас 230 тисяч військових користуються послугами додатка "Армія+". Йдеться про подання рапортів та цифровізацію даних щодо стану здоров’я: з них близько 20% є офіцерами, а 15% — сержанти.

"У 2024 році Міноборони скасувало 16 журналів і паперових книг обліку. Попереду — перехід на 100% в діджитал документообіг", — написав Умєров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні призупинили мобілізацію однієї з категорій чоловіків. Йдеться про людей віком від 18 до 25 років, яких раніше визнали обмежено придатними до служби.