США настроились на победу Украины? В новом пакете помощи нашли любопытный момент

Ранее Минобороны США так не говорило

США выделили новый пакет помощи Украине на 375 миллионов долларов. Однако, помимо того, в сообщении Пентагона обнаружили любопытное изменение риторики.

В частности теперь в сообщении говорится, что оружие выделяется для обеспечения победы в войне. На нюанс обратил внимание украинский OSINT-аналитик Mortis Æterna в своем telegram-канале.

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с около 50 членами Альянса и партнерами через Контактную группу по обороне Украины и связанные с ней коалиции сил и средств с целью оказания Украине поддержки, необходимой для победы в войне", — говорится на сайте оборонного ведомства США.

Аналитик тем временем сравнил это с предыдущими пакетами помощи и указал, что ранее, пакеты выделялись для "удовлетворения неотложных потребностей Украины на поле боя и защиты от российской агрессии".

С чем связано неожиданное изменение общего нарратива пока неизвестно.

В комментариях к своей записи Mortis Æterna также допустил, что в анонсированном пакете помощи на 8 миллиардов долларов будет много боевых машин Bradley, однако не исключил, что они будут приходить маленькими партиями в течение нескольких лет.

Как сообщалось ранее, в новый пакет помощи войдут в основном боеприпасы и инженерное оборудование. Однако также речь идет о передаче 150 легких бронеавтомобилей М1117.

Кроме того, в четверг, 26 сентября, планируется объявить о предоставлении Украине огромного пакета военной помощи на 8 миллиардов долларов США