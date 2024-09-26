ЄС та понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію про відновлення України: три її головні пункти

Країни-партнери, зокрема, допоможуть Україні перейти від економічної стійкості до економічного відродження

У Нью-Йорку відбулася зустріч у форматі "Група семи"+Україна, під час якої понад 30 країн та Європейський Союз ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. На відновлення працюватимуть доходи від заморожених російських активів.

У ході ухвалення декларація виступали: президент України Володимир Зеленський, президент США Джо Байден, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, а також прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Про це повідомляє Офіс президента України.

Байден висловив свою чітку позицію щодо підтримки України. Він також анонсував нове рішення, яке пришвидшить цей процес.

"Я сповнений рішучості забезпечити, щоб Україна мала те, що їй потрібно для перемоги та боротьби за своє виживання. Завтра я оголошу низку дій щодо прискорення підтримки українських військових", – заявив Президент США.

Американський лідер також додав, що країни-партнери допоможуть Україні перейти від економічної стабільності до економічного відродження. На відновлення країни працюватимуть прибутки від заморожених російських активів.

Зеленський своєю чергою наголосив, що спільне зобов’язання сприятиме відновленню України. Воно передбачає координацію зусиль через Українську платформу донорів. За його словами, вже цього року підтримка має стати відчутною.

"Це свідчить про наш спільний погляд на життя – ми захищаємо людей, і ми забезпечуємо людям можливість жити. І абсолютно виправдано, що ті, хто допомагає нам вистояти зараз, першими – разом з Україною – матимуть користь від масштабного відновлення", – наголосив президент України.

Головні пункти декларації:

всіляке сприяння відновленню України на її шляху до членства в ЄС,

координація підтримки через Українську платформу донорів,

надання до кінця року додаткової фінансової підтримки на суму близько 50 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів, частина з яких будуть спрямовані на оборонні потреби.

Ті, хто підписався, чітко заявили, що завдяки колективній підтримці української реконструкції та відновлення вони забезпечать, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей, а також зроблять усе, щоб після закінчення війни Україна мала стійку до російських загроз економіку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що США оголосили про надання Україні пакету допомоги на 375 мільйонів доларів. Вже відомо, що до нього входитиме.