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Пʼять рідкісних жіночих імен, які приваблюють своїм звучанням

Автор
Вікторія Козар
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Автор
Рідкісні жіночі імена
Рідкісні жіночі імена. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ці варіанти імен мають цікаве значення та глибоке коріння

Рідкісні імена роблять людину особливою, підкреслюючи їй унікальну ідентичність. Вони формують яскравіше враження в довколишніх під час знайомства. А от давні українські імена відображають тривалу історію й традиції.

Вибір імені для дитини – це важливе рішення, яке має велике значення у подальшому житті. Тож воно має бути красивим, запам'ятовуватись і викликати приємні асоціації. "Телеграф" зібрав добірку рідкісних жіночих імен, котрими ви можете назвати доньку.

  • Ім'я Злата виникло в наших предків-слов'ян та має значення "золота". Воно нагадує про цінні риси характеру людини, а саме — робить акцент на доброті та щедрості.
  • Єва з'явилось в івриті, а саме від ймення "Хава", яке перекладають, як "та, що дає життя". Вперше ім'я Єва з'явилось у Біблії, адже так було звати першу жінку, яку створив Бог.
  • Попри те, що ім'я Кіра має різні версії походження, найпоширенішою є саме грецька. Вважається, що воно виникло від імені Кирія — жіночого варіанту чоловічого ймення Кірос. "Кіра" — означає повелителька, володарка, тож може підкреслити лідерські риси в дитині.
  • Моніка — дуже красиве ім'я, яким людина одразу відрізняється від інших. Є два варіанти виникнення цього жіночого ймення: від грецького слова "монос", що трактується як "єдина" або ж від латинського "монео", що має значення "надихати".
  • Ізабелла — те жіноче ім'я, яке зачаровує своєю красою. Воно асоціюється з благородністю та вишуканістю і водночас дуже приємно звучить. "Ізабелла" має іспанське походження та є поширеним йменням у країнах Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав про красиві жіночі імена, які залишаються в памʼяті надовго. Ця добірка сподобається вам.

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