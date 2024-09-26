Пʼять рідкісних жіночих імен, які приваблюють своїм звучанням

Ці варіанти імен мають цікаве значення та глибоке коріння

Рідкісні імена роблять людину особливою, підкреслюючи їй унікальну ідентичність. Вони формують яскравіше враження в довколишніх під час знайомства. А от давні українські імена відображають тривалу історію й традиції.

Вибір імені для дитини – це важливе рішення, яке має велике значення у подальшому житті. Тож воно має бути красивим, запам'ятовуватись і викликати приємні асоціації. "Телеграф" зібрав добірку рідкісних жіночих імен, котрими ви можете назвати доньку.

Ім'я Злата виникло в наших предків-слов'ян та має значення "золота". Воно нагадує про цінні риси характеру людини, а саме — робить акцент на доброті та щедрості.

Єва з'явилось в івриті, а саме від ймення "Хава", яке перекладають, як "та, що дає життя". Вперше ім'я Єва з'явилось у Біблії, адже так було звати першу жінку, яку створив Бог.

з'явилось в івриті, а саме від ймення "Хава", яке перекладають, як "та, що дає життя". Вперше ім'я Єва з'явилось у Біблії, адже так було звати першу жінку, яку створив Бог. Попри те, що ім'я Кіра має різні версії походження, найпоширенішою є саме грецька. Вважається, що воно виникло від імені Кирія — жіночого варіанту чоловічого ймення Кірос. "Кіра" — означає повелителька, володарка, тож може підкреслити лідерські риси в дитині.

має різні версії походження, найпоширенішою є саме грецька. Вважається, що воно виникло від імені Кирія — жіночого варіанту чоловічого ймення Кірос. "Кіра" — означає повелителька, володарка, тож може підкреслити лідерські риси в дитині. Моніка — дуже красиве ім'я, яким людина одразу відрізняється від інших. Є два варіанти виникнення цього жіночого ймення: від грецького слова "монос", що трактується як "єдина" або ж від латинського "монео", що має значення "надихати".

Ізабелла — те жіноче ім'я, яке зачаровує своєю красою. Воно асоціюється з благородністю та вишуканістю і водночас дуже приємно звучить. "Ізабелла" має іспанське походження та є поширеним йменням у країнах Європи.

Раніше "Телеграф" розповідав про красиві жіночі імена, які залишаються в памʼяті надовго. Ця добірка сподобається вам.