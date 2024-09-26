Пять редких женских имен, которые привлекают своим звучанием

Эти варианты имен имеют интересное значение и глубокие корни

Редкие имена делают человека особенным, подчеркивая его уникальную идентичность. Они формируют более яркое впечатление у окружающих во время знакомства. А вот древние украинские имена отражают длительную историю и традиции.

Выбор имени для ребенка – это важное решение, имеющее большое значение в дальнейшей жизни. Так что оно должно быть красивым, запоминаться и вызывать приятные ассоциации. "Телеграф" собрал подборку редких женских имен, которыми вы можете назвать дочь.

Имя Злата возникло у наших предков-славян и имеет значение "золото". Оно напоминает о ценных чертах характера человека, а именно — делает акцент на доброте и щедрости.

Ева появилась в иврите, а именно от имени "Хава", которое переводят как "дающая жизнь". Имя Ева появилось в Библии, ведь так называли первую женщину, которую сотворил Бог.

появилась в иврите, а именно от имени "Хава", которое переводят как "дающая жизнь". Имя Ева появилось в Библии, ведь так называли первую женщину, которую сотворил Бог. Несмотря на то, что имя Кира имеет разные версии происхождения, наиболее распространена именно греческая. Считается, что оно возникло от имени Кирия – женского варианта мужского имени Кирос. "Кира" — означает повелительница, обладательница, так что имя может подчеркнуть лидерские черты в ребенке.

имеет разные версии происхождения, наиболее распространена именно греческая. Считается, что оно возникло от имени Кирия – женского варианта мужского имени Кирос. "Кира" — означает повелительница, обладательница, так что имя может подчеркнуть лидерские черты в ребенке. Моника — очень красивое имя, которым человек сразу отличается от других. Есть два варианта возникновения этого женского имени: от греческого слова "монос", которое трактуется как "единая" или от латинского "монео", которок означает "вдохновлять".

Изабелла – то женское имя, которое очаровывает своей красотой. Оно ассоциируется с благородством и изысканностью и очень приятно звучит. "Изабелла" имеет испанское происхождение и является очень распространенным именем в странах Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о красивых женских именах, которые остаются в памяти надолго. Эта подборка вам понравится.