Сім найкрасивіших жіночих імен, які залишаються в памʼяті

Ці імена є вічно актуальними та підходять всім

Окрім давніх українських імен, які мають глибоке коріння й потужну енергетику, є інші жіночі імена, які більшості добре відомі. Вони красиво звучать та легко запам'ятовуються, тому їх і використовують.

Визначитися з ім'ям для дитини — завдання з зірочкою, бо хочеться, аби воно подобалось їй. "Телеграф" зібрав добірку милозвучних жіночих імен, котрі гідні уваги.

Юлія — це жіноче ймення, яке часто можна почути в Україні. Воно утворилося у латинській мові від Iulia, що означає "з роду Юліїв". Існує також версія, що Юлія — грецького походження та має значення "кучерява", "хвиляста".

— це жіноче ймення, яке часто можна почути в Україні. Воно утворилося у латинській мові від Iulia, що означає "з роду Юліїв". Існує також версія, що Юлія — грецького походження та має значення "кучерява", "хвиляста". Вероніка — не менш милозвучне ім'я з довгою історією. Воно бере початок ще від дружини правителя Єгипту, яку звали Ференіка. Утворене з 2 слів: ερω — означає "приносити", а νικη — "перемога". Отже, ім'я уособлює перемогу, що надасть дитині лідерські якості.

— не менш милозвучне ім'я з довгою історією. Воно бере початок ще від дружини правителя Єгипту, яку звали Ференіка. Утворене з 2 слів: ερω — означає "приносити", а νικη — "перемога". Отже, ім'я уособлює перемогу, що надасть дитині лідерські якості. Катерина належить до давніх імен, що виникло в Греції. Воно з'явилось від ймення Αικατερίνη ("Хайкатеріне") і трактується як "вічно чиста".

належить до давніх імен, що виникло в Греції. Воно з'явилось від ймення Αικατερίνη ("Хайкатеріне") і трактується як "вічно чиста". Ім'я Надія належало одній з сестер-християнок, які віддали життя за віру в Христа. Саме так перекладається жіноче ймення грецького походження Елпіс. Воно набуло широкого поширення після утвердження в Київській Русі християнства.

належало одній з сестер-християнок, які віддали життя за віру в Христа. Саме так перекладається жіноче ймення грецького походження Елпіс. Воно набуло широкого поширення після утвердження в Київській Русі християнства. Таке жіноче ім'я, як Олена виникло від грецького бога сонця, якого звали Геліос. В українській мові має значення "сонячне світло" або "сонячний промінь".

виникло від грецького бога сонця, якого звали Геліос. В українській мові має значення "сонячне світло" або "сонячний промінь". Єлизавета — розкішне жіноче ім'я, що утворилося в давніх євреїв. Воно сформувалося від Elisheba: eli — пояснюють, як "мій Бог", а sheba — "присяга". Трактується, як "та, що присяглась Богу".

— розкішне жіноче ім'я, що утворилося в давніх євреїв. Воно сформувалося від Elisheba: eli — пояснюють, як "мій Бог", а sheba — "присяга". Трактується, як "та, що присяглась Богу". Манить красивим звучанням й ім'я Валерія. Його походження пов'язують зі словом "valere", що в перекладі на українську означає "бути здоровою, сильною, міцною". Тож таким ім'ям можна закласти дитині міцний характер і адаптивність до труднощів.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рідкісні жіночі імена тепер знову є популярними. Колись ними часто називали дітей, і тепер ця тенденція відновлюється.