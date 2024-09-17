Ви могли їх не чути: стародавні українські жіночі імена з глибоким змістом

Якщо ви шукаєте небанальне ім'я для дівчинки — ця стаття для вас

Давні українські імена мають глибоке коріння в історії, фольклорі та традиціях нашого народу. На жаль, багато з них маловідомі, але кожне несе в собі багатий культурний історичний контекст та глибоке значення.

Ці імена, хоча й менш поширені сьогодні, неймовірно красиво звучать і мають глибокий зміст. Як оригінально назвати донечку, розповідає "Телеграф".

Стародавні українські імена

Любомира

Любомира складається з двох частин: "любов" і "мир". Воно символізує любов до миру і спокою, а також прагнення до гармонії та дружніх відносин між людьми. Любомира часто використовувалося в давні часи як ім'я для дівчат, які мали стати берегинями родинного вогнища.

Радослава

Ім'я Радослава утворене від слів "радість" і "слава". У традиційній українській культурі радість вважалася однією з найважливіших рис для жінки, яка приносила добробут та щастя у свою сім'ю. Ім'я Радослава символізувало позитивну енергію та добру долю.

Славена

Ім'я Славена походить від слова "слава" і означає "та, що несе славу". У давніх часах ім'я асоціювалося з великою честю та важливими здобутками. Дівчата, названі Славенами, зазвичай мали високі очікування з боку родини та суспільства.

Богуслава

Ім'я Богуслава складається зі слів "бог" і "слава". У давнину це ім'я надавалося дівчатам, які народжувалися під час значущих релігійних подій або на честь важливих моментів у житті родини. Ім'я підкреслювало зв'язок з Богом і божественну благодать.

Раніше "Телеграф" розповідав, які жіночі імена повертаються в моду. Можете вибрати незвичайне українське ім’я зі списку, щоб у майбутньому так назвати свою дочку.