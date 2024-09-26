Війна йде погано, а Україні та Заходу треба обрати новий курс - The Economist

Війна йде погано, тому треба тверезо усвідомлювати перспективи, вважають ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Київ незмінно наголошував: перемога для України — це повернення всіх окупованих територій, включно з Кримом та Донбасом. Однак реальність на фронті змушує переглянути це визначення.

Видання The Economist у своїй статті закликає українську владу та західних партнерів чесно поглянути на ситуацію та переосмислити цілі війни. На це є кілька причин.

Складна ситуація на фронті

В останні місяці становище України на фронті погіршилось. Росія повільно просувається на сході, зокрема в районі Покровська. Хоча втрати агресора величезні — близько 1200 вбитих і поранених щодня, Україна також зазнає втрат. Існує ризик, що українські лінії оборони можуть не витримати раніше, ніж вичерпаються військові ресурси Росії.

Виклики в тилу

Ситуація складна не лише на передовій. Постійні атаки на енергетичну інфраструктуру призвели до того, що взимку українці, за деякими прогнозами, будуть змушені жити з щоденними відключеннями електроенергії до 16 годин. Є труднощі, пов’язані з мобілізацією та підготовкою достатньої кількості військ. Зростає розрив між бажанням повної перемоги та реальною здатністю за неї боротися.

Втома на Заході

За кордоном також наростає втома від війни. Праві сили в Німеччині та Франції називають підтримку України марнуванням коштів. У США перспектива перемоги Дональда Трампа на президентських виборах викликає занепокоєння, адже він може піти на поступки Путіну за рахунок України.

Необхідність нового підходу

The Economist закликає Володимира Зеленського та західних лідерів переглянути визначення перемоги. Замість нереалістичної мети повного звільнення всіх територій, включно з Кримом, пропонується зосередитись на забезпеченні України військовим потенціалом та гарантіями безпеки.

Конкретні кроки

Для посилення обороноздатності України видання пропонує:

Збільшити постачання зброї, особливо ракет великої дальності та систем ППО. Розвивати власну оборонну промисловість України. Запросити Україну до НАТО, навіть за умови розділеності території.

Тому Україна та західні лідери повинні визнати, що війна йде погано, і змінити підхід. "Якщо Україна та її західні прихильники мають перемогти, вони спочатку повинні мати мужність визнати, що вони програю́ть", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Зеленський назвав умову, за якої можливі переговори з РФ та повернення територій. Він вважає, що Путін поверне все сам.