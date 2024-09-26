Война идет плохо, а Украине и Западу следует выбрать новый курс — The Economist
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Война идет плохо, поэтому нужно трезво отдавать себе отчет в перспективах, считают СМИ
С начала полномасштабного вторжения России Киев неизменно подчеркивал: победа для Украины — это возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Однако реальность на фронте заставляет пересмотреть это определение.
Издание The Economist в своей статье призывает украинские власти и западных партнеров честно взглянуть на ситуацию и переосмыслить целые войны. Этому есть несколько причин.
Сложная ситуация на фронте
В последние месяцы положение Украины на фронте ухудшилось. Россия медленно продвигается на востоке, в частности, в районе Покровска. Хотя потери агрессора огромны — около 1200 убитых и раненых ежедневно, Украина также несет потери. Есть риск, что украинские линии обороны могут не выдержать раньше, чем иссякнут военные ресурсы России.
Вызовы в тылу
Ситуация сложна не только передовой. Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру привели к тому, что зимой украинцы по некоторым прогнозам будут вынуждены жить с ежедневными отключениями электроэнергии до 16 часов. Есть трудности, связанные с мобилизацией и подготовкой достаточного количества войск. Растет разрыв между желанием полной победы и реальной способностью за нее бороться.
Усталость на Западе
За границей также нарастает усталость от войны. Правые силы в Германии и Франции называют поддержку Украины тратой средств. В США перспектива победы Дональда Трампа на президентских выборах вызывает беспокойство, ведь он может пойти на уступки Путину за счет Украины.
Необходимость нового подхода
The Economist призывает Владимира Зеленского и западных лидеров пересмотреть определение победы. Вместо нереалистичной цели полного освобождения всех территорий, включая Крым, предлагается сосредоточиться на обеспечении Украины военным потенциалом и гарантиями безопасности.
Конкретные шаги
Для усиления обороноспособности Украины издание предлагает:
- Увеличить поставки оружия, особенно ракет большой дальности и систем ПВО.
- Развивать свою оборонную промышленность Украины.
- Пригласить Украину в НАТО, даже при разделе территории.
Поэтому Украина и западные лидеры должны признать, что война идет плохо и изменить подход. "Если Украина и ее западные поклонники должны победить, они сначала должны иметь мужество признать, что они проиграют", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Зеленский назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ и возвращение территорий. Он считает, что Путин вернет все сам.