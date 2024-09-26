Война идет плохо, поэтому нужно трезво отдавать себе отчет в перспективах, считают СМИ

С начала полномасштабного вторжения России Киев неизменно подчеркивал: победа для Украины — это возвращение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. Однако реальность на фронте заставляет пересмотреть это определение.

Издание The Economist в своей статье призывает украинские власти и западных партнеров честно взглянуть на ситуацию и переосмыслить целые войны. Этому есть несколько причин.

Сложная ситуация на фронте

В последние месяцы положение Украины на фронте ухудшилось. Россия медленно продвигается на востоке, в частности, в районе Покровска. Хотя потери агрессора огромны — около 1200 убитых и раненых ежедневно, Украина также несет потери. Есть риск, что украинские линии обороны могут не выдержать раньше, чем иссякнут военные ресурсы России.

Вызовы в тылу

Ситуация сложна не только передовой. Постоянные атаки на энергетическую инфраструктуру привели к тому, что зимой украинцы по некоторым прогнозам будут вынуждены жить с ежедневными отключениями электроэнергии до 16 часов. Есть трудности, связанные с мобилизацией и подготовкой достаточного количества войск. Растет разрыв между желанием полной победы и реальной способностью за нее бороться.

Усталость на Западе

За границей также нарастает усталость от войны. Правые силы в Германии и Франции называют поддержку Украины тратой средств. В США перспектива победы Дональда Трампа на президентских выборах вызывает беспокойство, ведь он может пойти на уступки Путину за счет Украины.

Необходимость нового подхода

The Economist призывает Владимира Зеленского и западных лидеров пересмотреть определение победы. Вместо нереалистичной цели полного освобождения всех территорий, включая Крым, предлагается сосредоточиться на обеспечении Украины военным потенциалом и гарантиями безопасности.

Конкретные шаги

Для усиления обороноспособности Украины издание предлагает:

Увеличить поставки оружия, особенно ракет большой дальности и систем ПВО. Развивать свою оборонную промышленность Украины. Пригласить Украину в НАТО, даже при разделе территории.

Поэтому Украина и западные лидеры должны признать, что война идет плохо и изменить подход. "Если Украина и ее западные поклонники должны победить, они сначала должны иметь мужество признать, что они проиграют", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что Зеленский назвал условие, при котором возможны переговоры с РФ и возвращение территорий. Он считает, что Путин вернет все сам.