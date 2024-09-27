Виїхати на лікування не вдалося: ветеран війни поскаржився на бюрократію на кордоні (фото)

Він розповів про те, як живе після повернення з фронту

Українські прикордонники не випустили із країни ветерана війни Олега Фесенка, який нібито їхав на реабілітацію за кордон. Списаний через непридатність до служби боєць заявив, що в базі він все ще проходить як повноцінний військовослужбовець.

Про це розповів сам Олег Фісенко у соціальній мережі Facebook. Для наочності він прикріпив документ, що йому видали прикордонники.

"Це не прохання допомоги. Ділюсь радістю. Мене не випустили за кордон на реабілітацію, яку так важко і дорого було організувати. Після двох років фронту, поранення, важкого госпіталя, присвоєння інвалідності, повного списання з армії по непридатності, мені повідомляють на кордоні, що все це брехня, по базі я повноцінний війсковослужбовець, який проходить службу. А значить ухилянт, який намагається втекти за кордон", — написав він.

За словами Олега Фесенка, відразу після отримання відмови до нього підійшов чоловік поважного віку та запропонував допомогу у виїзді за кордон за 5000 доларів.

Ветеран війни зазначив, що вже звернувся до юристів по допомогу. "Мені одразу пояснили, чітко і жорстко: це не помилка. Це системний злочин влади. Можна одразу подавати до суду на 17 прикордонний загін, якщо є гроші на юристів, та здоров’я на півроку-рік суду.", — написав він.

Крім того, Фесенко запевняє, що жодних виплат за списання з армії щодо втрати здоров’я та за поранення немає. А обіцяну пенсію оформити не можливо. "Є лише незрозуміле булькання чиновників від влади", — поскаржився він.

При цьому, за словами ветерана, роботу знайти також не вдається. Роботодавці охоче беруть молодих та здорових співробітників. Допомога приходить лише від воюючих побратимів із фронту.

"Хочу зафіксувати перед смертю просту думку: на фронт першого дня ми йшли дітьми, щирими, чесними, мужніми. Дитинство закінчується саме зараз, після фронту, коли приходить холодне розуміння, що роблять з дітьми на війні. І яку допомогу отримують діти, не померлі на фронті.", — підсумував він.

Нагадаємо, що згідно із законом розміри допомоги для військових, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій залежать від групи інвалідності:

І група – 400 прожиткових мінімумів (1 211 200 гривень);

ІІ група – 300 прожиткових мінімумів (908 400 гривень);

ІІІ група – 250 прожиткових мінімумів (757 000 гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв також про те, які суми за тяжке та легке поранення на фронті. Якщо військовослужбовець отримав поранення на нулі і перебуває на лікуванні або у відпустці для лікування, то отримуватиме до 100 тисяч гривень та зарплату щомісяця.