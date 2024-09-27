Выехать на лечение не получилось: ветеран войны пожаловался на бюрократию на границе (фото)

Он рассказал о том, как живет после возвращения с фронта

Украинские пограничники не выпустили из страны ветерана войны Олега Фесенко, который якобы ехал на реабилитацию за границу. Списанный по непригодности к службе боец заявил, что по базе все еще проходит как полноценный военнослужащий.

Об этом рассказал сам Олег Фисенко в социальной сети Facebook. Для наглядности он прикрепил документ, который ему выдали пограничники.

"Это не просьба о помощи. Делюсь радостью. Меня не выпустили за границу на реабилитацию, которую так тяжело и дорого было организовать. После двух лет фронта, ранения, тяжелого госпиталя, присвоения инвалидности, полного списания из армии по негодности, мне сообщают на границе, что все это ложь, по базе я полноценный военнослужащий, проходящий службу. А значит уклонистом, который пытается бежать за границу.", — написал он.

По словам Олега Фесенко, сразу после получения отказа к нему подошел невзрачный мужчина преклонного возраста и предложил помощь в выезде за границу за 5000 долларов.

Ветеран войны отметил, что уже обратился к юристам за помощью. "Мне сразу объяснили, четко и жестко: это не ошибка. Это системное преступление власти. Можно сразу подавать в суд на 17 пограничный отряд, если есть деньги на юристов, и здоровье на полгода-год суда.", — написал он.

Кроме того, Фесенко уверяет, что никаких выплат за списание из армии по потере здоровья и за ранения нет. А обещанную пенсию оформить невозможно. "Есть только непонятное бульканье чиновников от власти", — поделился он.

При этом, по словам ветерана, работу найти тоже не удается. Работодатели охотнее берут молодых и здоровых сотрудников. Помощь приходит только от воюющих побратимов с фронта.

"Хочу зафиксировать перед смертью простое мнение: на фронт в первый день мы шли детьми, искренними, честными, мужественными. Детство заканчивается именно сейчас, после фронта, когда приходит холодное понимание, что делают с детьми на войне. И какую помощь получают дети, не умершие на фронте.", — подытожил он.

Напомним, что согласно закону размеры пособия для военных, получивших инвалидность в результате боевых действий зависят от группы инвалидности:

I группа — 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);

II группа – 300 прожиточных минимумов (908 400 гривен);

III группа – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).

Ранее "Телеграф" сообщал также о том, какие суммы за тяжелое и легкое ранение на фронте. Если военнослужащий получил ранение на нуле и находится на лечении или в отпуске для лечения, то будет получать до 100 тысяч гривен и зарплату ежемесячно.