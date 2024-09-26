Яловичий стейк, шаурма і бутерброд з ковбасою: вподобання Зеленського в їжі можуть вразити вас

У мережі досі гуляють меми про селфі Зеленського із шаурмою

Запрошення журналістів на шашлики, селфі з шаурмою та бутерброди з ковбасою… Президент Володимир Зеленський не дуже вибагливий у їжі, як розповідала його дружина Олена Зеленська. Проте є страва, яку глава держави особливо любить.

"Телеграф" вирішив згадати про вподобання Володимира Зеленського у їжі. І вони справді можуть вразити вас.

Володимир Зеленський і шаурма

Напевно, найгучніша історія з їжею у Володимира Зеленського — це шаурма. Так, спочатку у травні 2019 року, коли він став президентом, то згадав шаурму у своєму привітанні із Днем Києва. Зеленський написав у Facebook привітання з днем ​​міста, в якому, зокрема, зазначив, що "є те, що робить Київ – Києвом". "Це запах квітучих лип та шаурми біля метро", — написав президент. Це викликало бурхливу реакцію соцмереж та потік інтернет-мемів на цю тему. Причому були як хейтерські коментарі, так і схвальні та веселі.

Через кілька днів після цього Зеленський запостив фото зі своїми колегами і показав, як він у дорозі їв шаурму на заправці.

"Коли у тебе напружений графік, шаурма може бути рішенням. У цьому, як бачите, немає нічого страшного, незручного і тим більше – ганебного. А ще – допомагає не "забронзовіти", не відриватися від людей. Для тих, хто у владі, це корисно", — написав він у своєму Twitter під селфі з шаурмою.

Невибагливий у їжі президент

В одному з інтерв’ю ВВС (ще довоєнних) перша леді України Олена Зеленська розповіла, що президент дуже невибагливий у їжі. Він, як більшість людей, їсть м’ясо, рибу, салати.

"Він невибагливий. Іноді, мені здається, він лестить, коли каже, що я дуже смачно готую. Йому просто все подобається, він всеїдний і йому легко догодити", — зізналася перша леді.

При цьому Володимир Зеленський не проти поласувати фаст-фудом. І історія з шаурмою тому підтвердження. Також він любить нагетси та іншу швидку їжу. А ще не проти перекусити звичайним бутербродом із хліба та лікарської ковбаси

"Якось ми були на Луганщині, заїхали на заправку. Там була невелика крамниця. Лікарську ковбасу, чорний хліб нам порізали. Кока-кола. Нормально!", — розповідав президент про свої смакові уподобання.

Улюблена страва Зеленського

Однак, незважаючи на таку начебто невибагливість у їжі, улюблена страва у президента все-таки є. І це не шаурма і не смажена картопля. Як виявилося, Зеленський просто обожнює яловичий стейк, приготовлений у тандирі. Він любить, щоб м’ясо стейка було добре просмаженим, але не сухим. Причому раніше він міг і сам постояти біля гриля та приготувати стейки для всієї родини. Зараз, швидше за все, такої можливості президент не має.

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