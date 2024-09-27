Ругался с Аваковым, бегал по крышам и дважды получал гражданство Украины: где сейчас Саакашвили и как он выглядит

Как сложилась судьба одиозного грузинского политика после выезда из Украины

Михаил Саакашвили — грузинский политик, который дважды был президентом Грузии, а также успел побывать и в украинской политике. Он запомнился своими реформами на родине, но также пытался сделать карьеру и в Украине, гражданство которой получал дважды.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас Михаил Саакашвили и чем он запомнился украинцам.

Михаил Саакашвили — что о нем известно

Михаил Саакашвили родился в Тбилиси в 1967 году, сейчас ему 56 лет. Он с золотой медалью закончил школу и поступил в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко. Затем учился по разным программам и грантам также в Америке и Европе.

А затем он стремительно ворвался в политику Грузии — сначала стал депутатом, затем представителем Грузии в ПАСЕ и министром юстиции. Сначала Саакашвили поддерживал действующего на тот момент президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, однако спустя время стал его оппонентом и возглавил грузинскую Революцию Роз, которая в итоге привела его к власти в стране. Михаил Саакашвили два срока был президентом Грузии — с 25 января 2004 по 25 ноября 2007 и с 20 января 2008 по 17 ноября 2013 года.

Саакашвили в Украине — чем он запомнился

Сначала Михаил Саакашвили поддержал украинскую Оранжевую революцию и Виктора Ющенко. А после второго президентского срока в Грузии и преследований из-за этого, Саакашвили решил строить политическую карьеру в Украине. На тот момент в Украине уже была в разгаре Революция Достоинства, и Саакашвили активно поддерживал Майдан.

Когда Порошенко стал президентом Саакашвили был назначен его советником и впервые получил гражданство от рук Петра Алексеевича. Вскоре президент сделал Михаила Саакашвили главой Одесской областной администрации. Похоже, именно попытки грузинского революционера навести порядок в Одессе и бороться с коррупцией на таможне испортили его отношения с Петром Порошенко.

Еще один казусный случай, который запомнился украинцам — это перепалка тогда еще одесского губернатора Саакашвили с министром МВД Арсеном Аваковым. Это произошло в декабре 2015 года. Тогда прямо на глазах у Порошенко министр внутренних дел Арсен Аваков устроил словесную перепалку с Саакашвили. А причиной стал спор о коррупции и попытки каждого доказать, как они с ней борются. После взаимных обвинений Аваков бросил в главу Одесской ОГА стакан с водой.

Спустя около года на должности Порошенко уволил Саакашвили с поста главы Одесской ОГА и забрал у него гражданство. В декабре 2017 года во время первой попытки задержать Саакашвили, сотрудники СБУ наведались к нему домой. Но тот сбежал от них на крышу. В конце концов, его окружили и медленно провели его к выходу. А уже в феврале 2018 года грузинского политика задержали и депортировали из Украины в Польшу.

Второй раз украинское гражданство Саакашвили получил уже от нового президента Владимира Зеленского, это произошло в 2019 году. После жизни в Польше и Нидерландах Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая 2019 года. Уже в 2020 году грузинский политик был назначен главой Исполнительного комитета по реформам в Украине.

Сейчас Михаил Саакашвили в тюрьме в Грузии

Пока Михаил Саакашвили строил политическую карьеру в Украине поле своего президентства в Грузии, на родине против него заводили уголовные дела и даже заочно арестовывали. Его обвиняют в превышении и злоупотреблении служебным положением во время президентства, организации нападения на бывшего депутата Гелашвили в 2005 году, в растрате бюджетных средств и еще в нескольких преступлениях.

Спустя 8 лет в октябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию и тут же был арестован правоохранительными органами. Его отправили в тюрьму, где он пребывает и сейчас. На последних фото в сети и новостях можно увидеть, что политик сильно похудел, а его состояние здоровья резко ухудшилось. Свой арест Михаил Саакашвили считает незаконным и называет себя политическим узником.

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