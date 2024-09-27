Фізрука, який ґвалтував хлопчиків у Харкові, знайшли... у монастирі

Колишньому вчителю загрожує ув’язнення

Мешканцю Харкова повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, якій не виповнилося 14 років, а також вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи.

Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора. За даними слідства, у 2018-2012 роках підозрюваний працював учителем фізкультури у різних навчальних закладах Харкова. Правоохоронні органи встановили, що протягом цього періоду він вчиняв сексуальні дії щодо неповнолітніх.

Від рук підозрюваного постраждали троє хлопчиків віком від 11 до 13 років.

У 2018 році підозрюваний зґвалтував спортивну залу 12-річного учня гімназії, де працював. Потім він працевлаштувався до школи. У 2019 та 2021 роках він піддав насильству ще двох хлопчиків.

Далі підозрюваний звільнився, після чого переїхав до Тернопільської області. Там він зник на території чоловічого монастиря.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Якщо суд визнає його винним, йому може загрожувати тривалий тюремний вирок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві співмешканець ґвалтував падчерку з вродженими психічними розладами, поки дівчина не завагітніла і не народила дитину.