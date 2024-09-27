Физрука, который насиловал мальчиков в Харькове, нашли... в монастыре

Бывшему учителю грозит тюремное заключение

Жителю Харькова сообщили о подозрении в изнасиловании лица, которому не исполнилось 14 лет, а также совершении развратных действий в отношении малолетнего лица.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. По данным следствия, в 2018-2012 годах подозреваемый работал учителем физкультуры в различных учебных заведениях Харькова. Правоохранительные органы установили, что в течение данного периода времени он совершал сексуальные действия в отношении несовершеннолетних.

От рук подозреваемого пострадали три мальчика в возрасте от 11 до 13 лет. Эти дети учились в гимназии и школе соответственно.

В 2018 году подозреваемый изнасиловал спортивном зале 12-летнего ученика гимназии, где работал. Затем он трудоустроился в школу. В 2019 и 2021 годах он подвергал насилию еще двух мальчиков.

Далее подозреваемый уволился, после чего переехал в Тернопольскую область. Там он скрылся на территории мужского монастыря.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Если суд признает его виновным, ему может грозить длительное тюремное заключение.

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