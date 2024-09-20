Замів Буданова звільнили без його відома: що відомо про чистки в Міноборони

Джерела "Телеграфу" також розповіли цікаве

У ЗМІ шириться інформація, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Він планує далі масштабні кадрові "чистки".

Про це сказали співрозмовники Української Правди в Міноборони. "Телеграф" опитав і свої джерела, які також підтвердили звільнення заступників Буданова.

За словами одного з джерел УП, звільнення заступників очільника ГУР відбулося близько тижня тому. Із самим Будановим рішення про звільнення не погоджувалося. На думку співрозмовника УП, таке рішення – не ініціатива самого міністра. Інше джерело зазначило, що міністр оборони Рустем Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

Також у мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в Офісі президента планують відставку самого Кирила Буданова. Проте джерела "Телеграфу" спростували цю інформацію.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський провів оновлення складу Ставки Верховного Головнокомандувача. До неї увійшли нові міністри, які нещодавно обійняли свої посади в Уряді.