Валерій Залужний виїхав з України: стало відомо, де зараз колишній головком і чим займається

Після його призначення послом пройшло вже декілька місяців

З моменту погодження кандидатури Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії минуло вже майже чотири місяці. У четвер, 4 липня, стало відомо, що він вже виїхав до Лондона.

Про це повідомили джерела "Телеграфа". Зазначається, що Залужний невдовзі розпочне виконання своїх повноважень

Варто зазначити, що раніше українські ЗМІ з посиланням на свої джерела також повідомили про від'їзд Залужного до Британії. Повідомлялося, що весь цей час він навчався у Дипломатичній академії, що є звичайною практикою для підготовки до роботи послом.

Нагадаємо, що 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Залужного та призначив на його місце Олександра Сирського. А 7 березня Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ на посаду посла України у Великій Британії.

У квітні Велика Британія погодила призначення Залужного послом. А 8 травня глава держави підписав указ про призначення його на цю посаду.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Залужний стане ефективним дипломатом в контексті війни проти Росії. Таку думку нашому виданню висловив заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.